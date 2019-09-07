/ / / Лето у воспитанников детского сада № 5 было насыщенным

Квест-игра «Встречаем лето», приуроченная ко Дню защиты детей;



Дети участвовали во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества «Рисуй, ваяй в июне 2019»;



Команда «Фиксики» заняла 2 место в XIII муниципальном спортивном Фестивале среди детей дошкольного возраста «Спортмультландия»;



Наш воспитанник победил в первом муниципальном шашечном турнире среди дошкольников;



Дети познакомились с жизнью тропических бабочек;



Изучали тайны Вселенной в планетарии;



Получили грамоту за знание правил дорожного движения в Автошколе «Светлячок»;



Посмотрели спектакль про Машу «Волшебный лес» театра «Сказочная карусель»;



Старшие дошкольники открывали своим танцем Августовскую муниципальную педагогическую конференцию;



Юные спортсмены участвовали в 25-м юбилейном Международном пробеге «Гусев-Голдап».



Вот и пролетело долгожданное разноцветное лето! Для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 5» оно было насыщено яркими красками, множеством интересных событий и позитивным настроением.В летний период воспитателями детского сада № 5 были успешно организованы тематические недели: «Здравствуй, лето!», «Маленькие россияне», «Осторожный пешеход», «Я вырасту здоровым!», «Неделя дружбы», «В мире растений», «Азбука безопасности», «Мы исследователи!», «Ах, лето, в краски яркие одето!», «Соблюдай правила пожарной безопасности», «Театральная неделя», «Труд взрослых», «Вот и лето прошло!». Прошли спортивные, познавательные и увлекательные мероприятия, а именно:Представляем вашему вниманию фотоотчёт и видеоролик с прекрасными воспоминаниями о лете …