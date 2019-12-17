В Гусеве создают образовательный технохаб

На востоке Калининградской области создаётся образовательный технохаб. В Гусевском политехникуме реконструируются помещения для установки самого современного оборудования. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование».В помещении размером со спортзал могли бы разместиться две волейбольные площадки. Но разметка на полу определяет зоны для установки ультрасовременного оборудования.Движение инструмента задаётся с помощью специальных программ. При желании весь процесс можно контролировать даже с помощью смартфона.3D-визуализация технологических процессов помогает создавать оптимальные алгоритмы производства деталей. Со дня на день в Гусев доставят металлообрабатывающий станок с числовым программным управлением стоимостью около 20 миллионов рублей. Оборудование для области уникальное.В этом году в политехникуме прошли переобучение почти полсотни людей, умудрённых жизненным опытом. Проект технохаба рассчитан и на интерес со стороны старшеклассников, которые только определяются с выбором профессии.