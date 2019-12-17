На востоке Калининградской области создаётся образовательный технохаб. В Гусевском политехникуме реконструируются помещения для установки самого современного оборудования. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование».
В помещении размером со спортзал могли бы разместиться две волейбольные площадки. Но разметка на полу определяет зоны для установки ультрасовременного оборудования.
Движение инструмента задаётся с помощью специальных программ. При желании весь процесс можно контролировать даже с помощью смартфона.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— На новом фрезерно-гравёрном станке можно изготовить такой сувенир — новогодний мандарин.
3D-визуализация технологических процессов помогает создавать оптимальные алгоритмы производства деталей. Со дня на день в Гусев доставят металлообрабатывающий станок с числовым программным управлением стоимостью около 20 миллионов рублей. Оборудование для области уникальное.
Екатерина Канаева, директор Гусевского политехникума:
— Очень многие предприятия сейчас к нам обращаются, чтобы токарь стал оператором станков с ЧПУ, но и это ещё не всё. Мы бы хотели, чтобы в этом пространстве пульсировали люди «50+». Сейчас эта программа прекрасно реализуется страной и нашей областью в частности.
В этом году в политехникуме прошли переобучение почти полсотни людей, умудрённых жизненным опытом. Проект технохаба рассчитан и на интерес со стороны старшеклассников, которые только определяются с выбором профессии.
В Гусеве создают образовательный технохаб
17 декабря 2019, 20:56