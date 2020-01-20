27 января 2020 года начинается прием детей в первые классы общеобразовательных организаций муниципального образования «Гусевский городской округ», в соответствии с закрепленными территориями, на основании постановления администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» от 15.01.2018 г. № 21 «О закреплении за муниципальными общеобразовательными организациями территорий муниципального образования «Гусевский городской округ».
Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленных территориях, но желающих обучаться в школе, при наличии свободных мест, начнется с 01 июля 2020 года.
В 2020 году прием заявлений от родителей будет осуществляться через единый Портал государственных услуг или в школе с использованием автоматизированной системы «Запись в школу».
27 января начинается запись детей в первые классы
20 января 2020, 15:42