Старшеклассники школы № 1 приняли участие в акции «Я пишу сочинение» 12 февраля 2020, 16:03

Вчера, 11 февраля, в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» состоялась литературная акция «Я пишу сочинение», посвященная празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию завершения Восточно-Прусской операции 1945 года.



В акции приняли участие ученики 7-11 классов.



Организаторами литературной акции выступили учителя русского языка и литературы, истории и обществознания. Выступающие обратили внимание на значимость и актуальность этого патриотического мероприятия, призвали молодое поколение свято чтить память о погибших и гордо нести знамя Великой Победы, переданное нам нашими прадедами, пожелали успехов в написании творческих работ.



В этом году участникам на выбор представлено две темы: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 75-летие завершения Восточно-Прусской операции.



Финалом проведения акции станут массовые внеклассные мероприятия и классные часы.