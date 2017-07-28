Стройцентр
Образование / Видеоновости

На ремонт школ в Гусевском городском округе выделено 13 млн рублей

28 июль 2017, 12:28
На ремонт школ в Гусевском городском округе выделено 13 млн рублей
По поручению главы региона Антона Алиханова на ремонт школ в Гусевском городском округе выделено 13 миллионов рублей. Окончательная проверка готовности образовательных учреждений начнётся с 1 августа. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

В учебном корпусе для начальных классов Гусевской школы №1 работают несколько подрядных организаций. С местными строителями никаких проблем, делают как для себя.

Юрий пикулик, подрядчик:
— Моему внуку Роману 6 лет, он пойдёт в нулевой класс в эту школу, поэтому у нас желание лучше сделать.

Однако ремонт пищеблока отстаёт от графика на неделю. Иногородний подрядчик уверяет, что не в силах снять со стен старую краску. Навыки бригады вызывают недоумение коллег.

Виктор Левчук, директор Гусевской школы №1:
— Я бы преждевременно никому не ставил двойку, когда на уроке ребёнку ставишь двойку, у него нет дальше желания работать, думаю, что необходимо всем подрядчикам дать шанс, чтобы они смогли вовремя закончили свои обязательства.

Во всех помещениях учебного корпуса меняется электропроводка, старая не выдерживает нагрузки. На смену люминесцентным лампам придут современные – светодиодные.

— Подсветка досок тоже новая, всё будет — светодиодные.

Необходимое оборудование закуплено, монтаж проблем не составит. В каждом классе появится умывальник с горячей водой.

Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Я сам учился в этой школе и для меня приятно и даже почётно, что мы благодаря министерству образования области и лично поручениям Антона Андреевича Алиханова приступили к ремонту в этой школе.

Особое внимание сельским школам. В Калиновке уже созданы все условия для занятий физкультурой. Осталось сделать ограждение – это важный элемент обеспечения безопасности образовательного учреждения. Сдать работу нужно до конца месяца.

Виталий Хвалей
Теги: школа ремонт Евгений Михайлов
153 просмотра
0
Другие новости по теме
В этом году на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей
В этом году на подготовку гусевских школ выделено 13 миллионов рублей
Итоги областного школьного конкурса
Итоги областного школьного конкурса "Вечное слово"
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости МОУ Калининской СОШ
Новости Калининской СОШ
Новости Калининской СОШ

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс