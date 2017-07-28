На ремонт школ в Гусевском городском округе выделено 13 млн рублей
28 июль 2017, 12:28
По поручению главы региона Антона Алиханова на ремонт школ в Гусевском городском округе выделено 13 миллионов рублей. Окончательная проверка готовности образовательных учреждений начнётся с 1 августа. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: школа ремонт Евгений Михайлов
В учебном корпусе для начальных классов Гусевской школы №1 работают несколько подрядных организаций. С местными строителями никаких проблем, делают как для себя.
Юрий пикулик, подрядчик:
— Моему внуку Роману 6 лет, он пойдёт в нулевой класс в эту школу, поэтому у нас желание лучше сделать.
Однако ремонт пищеблока отстаёт от графика на неделю. Иногородний подрядчик уверяет, что не в силах снять со стен старую краску. Навыки бригады вызывают недоумение коллег.
Виктор Левчук, директор Гусевской школы №1:
— Я бы преждевременно никому не ставил двойку, когда на уроке ребёнку ставишь двойку, у него нет дальше желания работать, думаю, что необходимо всем подрядчикам дать шанс, чтобы они смогли вовремя закончили свои обязательства.
Во всех помещениях учебного корпуса меняется электропроводка, старая не выдерживает нагрузки. На смену люминесцентным лампам придут современные – светодиодные.
— Подсветка досок тоже новая, всё будет — светодиодные.
Необходимое оборудование закуплено, монтаж проблем не составит. В каждом классе появится умывальник с горячей водой.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Я сам учился в этой школе и для меня приятно и даже почётно, что мы благодаря министерству образования области и лично поручениям Антона Андреевича Алиханова приступили к ремонту в этой школе.
Особое внимание сельским школам. В Калиновке уже созданы все условия для занятий физкультурой. Осталось сделать ограждение – это важный элемент обеспечения безопасности образовательного учреждения. Сдать работу нужно до конца месяца.
В учебном корпусе для начальных классов Гусевской школы №1 работают несколько подрядных организаций. С местными строителями никаких проблем, делают как для себя.
Юрий пикулик, подрядчик:
— Моему внуку Роману 6 лет, он пойдёт в нулевой класс в эту школу, поэтому у нас желание лучше сделать.
Однако ремонт пищеблока отстаёт от графика на неделю. Иногородний подрядчик уверяет, что не в силах снять со стен старую краску. Навыки бригады вызывают недоумение коллег.
Виктор Левчук, директор Гусевской школы №1:
— Я бы преждевременно никому не ставил двойку, когда на уроке ребёнку ставишь двойку, у него нет дальше желания работать, думаю, что необходимо всем подрядчикам дать шанс, чтобы они смогли вовремя закончили свои обязательства.
Во всех помещениях учебного корпуса меняется электропроводка, старая не выдерживает нагрузки. На смену люминесцентным лампам придут современные – светодиодные.
— Подсветка досок тоже новая, всё будет — светодиодные.
Необходимое оборудование закуплено, монтаж проблем не составит. В каждом классе появится умывальник с горячей водой.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Я сам учился в этой школе и для меня приятно и даже почётно, что мы благодаря министерству образования области и лично поручениям Антона Андреевича Алиханова приступили к ремонту в этой школе.
Особое внимание сельским школам. В Калиновке уже созданы все условия для занятий физкультурой. Осталось сделать ограждение – это важный элемент обеспечения безопасности образовательного учреждения. Сдать работу нужно до конца месяца.
Виталий Хвалей
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