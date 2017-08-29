В посёлке Маяковское отремонтировали школьный спортзал
29 август 2017, 16:41
В филиале МОУ «СОШ №1им.С.И.Гусева» «СОШ в п. Маяковское» Гусевского городского округа к новому учебному году полностью отремонтирован спортивный зал. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.ремонт школа Маяковское спортзал
Отштукатурены стены, произведена замена полов, очищены и окрашены потолки, обновлена система отопления, заменено внутреннее освещение, на окнах установлены сетки. Также в спортзале произведен монтаж баскетбольных щитов, волейбольных стоек и шведских стенок.
Кроме того произведен капитальный ремонт в уборной спортивного зала: установлены новые унитазы, умывальники и душевые с горячей и холодной водой.
Отштукатурены стены, произведена замена полов, очищены и окрашены потолки, обновлена система отопления, заменено внутреннее освещение, на окнах установлены сетки. Также в спортзале произведен монтаж баскетбольных щитов, волейбольных стоек и шведских стенок.
Кроме того произведен капитальный ремонт в уборной спортивного зала: установлены новые унитазы, умывальники и душевые с горячей и холодной водой.
164 просмотра
0