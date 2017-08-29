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Образование / Спорт

В посёлке Маяковское отремонтировали школьный спортзал

29 август 2017, 16:41
В посёлке Маяковское отремонтировали школьный спортзал
В филиале МОУ «СОШ №1им.С.И.Гусева» «СОШ в п. Маяковское» Гусевского городского округа к новому учебному году полностью отремонтирован спортивный зал. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Отштукатурены стены, произведена замена полов, очищены и окрашены потолки, обновлена система отопления, заменено внутреннее освещение, на окнах установлены сетки. Также в спортзале произведен монтаж баскетбольных щитов, волейбольных стоек и шведских стенок.

Кроме того произведен капитальный ремонт в уборной спортивного зала: установлены новые унитазы, умывальники и душевые с горячей и холодной водой.
Теги: ремонт школа Маяковское спортзал
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