Представитель ЛДПР поздравил ребят и учителей с Днём Знаний

2 сентябрь 2017, 11:39

Время всё ускоряются, всё большие потоки информации приходиться обрабатывать ежедневно. И без качественного образования, без желания впитывать новый материл очень трудно добиться желаемого результата. Поэтому отношение к дню Знаний, к первому сентября особое.



В этот день депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович поздравил ребят с праздником на торжественной линейке в МОУ СОШ №1 г.Гусева, а также вручил благодарственные письма Калининградской областной Думы учителям Яковлевой Галине Николаевне, Архиповой Евгении Егоровне, Калиной Валентине Аркадьевне, Вишняковой Ларисе Михайловне и, конечно же, директору школы Левчуку Виктору Андреевичу.



«Хочу искренне сказать большое спасибо педагогам школы за их неоценимый труд, за их вклад в образовании нового поколения. А ребятам - терпения, успехов, целеустремлённости в получении новых знаний. Ведь им предстоит совершать новые открытия, развивать научно-технический прогресс, строить наш новый мир», - поделился парламентарий.

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