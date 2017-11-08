Вести сельских библиотек Гусевского городского округа

8 ноябрь 2017, 15:54

В Калининградской областной детской библиотеке им. А.П.Гайдара состоялась торжественная церемония награждения участников IV сезона Областного детского литературно-театрального конкурса «Голубая чашка». Почетным гостем праздника стала известная калининградская писательница, член Союза писателей России, лауреат премии «Признание» Валентина Борисовна Соловьёва.



Второе место в категории «Младший школьный возраст» занял клуб по интересам «В кругу друзей» из Фурмановского филиала Муниципального бюджетного учреждения «Гусевское библиотечное объединение»» (руководитель Ирина Алексеевна Мозолькова). Ребята представили на конкурс постановку «Путешествие в мир сказок Валентины Соловьёвой», в сюжет которой легли произведения писательницы из сборника «Сказки вокруг нас». Валентина Борисовна была приятно удивлена талантливой работой юных актеров.



После этой церемонии в Фурмановском филиале МБУ «ГБО» чествовали победителей конкурса. Было все: вручение грамот и призов от Центральной детской библиотеки (заведующая – Т.А. Дорогова), встреча с настоящим писателем (презентацию своих книг для детей провела автор Оксана Балуева), сладкий стол и развлекательная программа с конкурсами и загадками, подготовленная заведующей филиалом И. А. Мозольковой.



Поздравляем юных актеров и желаем новых творческих успехов! Мы вами гордимся!



Библиотека согревает душу

Промозглая осень – самое время для посиделок за самоваром, долгих разговоров и хороших книг.



В один из дождливых ноябрьских дней заведующая Брянской библиотекой Любовь Васильевна Бутырская собрала за круглым столом своих постоянных читателей. «Поэзия души моей» - так романтично назвала она эту встречу. Гостем мероприятия стала Оксана Балуева – автор книг для детей и библиотекарь МБУ «ГБО».



Слушали и читали стихи, пили ароматный чай, делились творческими планами и успехами – словом, в очередной раз убедились, как согревают душу добрые друзья и любимые книги.

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