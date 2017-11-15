На сэкономленные средства обустроят пять детских игровых площадок
15 ноябрь 2017, 12:42
В Гусевском городском округе заключены контракты на обустройство детских игровых площадок на ул. Балтийской, д. 4, ул. Московской д. 54 и ул. Победы, д. 7 в городе Гусеве, а также в поселках Лермонтово и Майское. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: детская площадка Админстрация Гусевского района
Установка детских площадок будет производиться за счет средств, которые были сэкономлены после реализации основных мероприятий Программы конкретных дел 2017 года.
Работы начнутся в конце недели.
Установка детских площадок будет производиться за счет средств, которые были сэкономлены после реализации основных мероприятий Программы конкретных дел 2017 года.
Работы начнутся в конце недели.
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