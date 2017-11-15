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На сэкономленные средства обустроят пять детских игровых площадок

15 ноябрь 2017, 12:42
В Гусевском городском округе заключены контракты на обустройство детских игровых площадок на ул. Балтийской, д. 4, ул. Московской д. 54 и ул. Победы, д. 7 в городе Гусеве, а также в поселках Лермонтово и Майское. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Установка детских площадок будет производиться за счет средств, которые были сэкономлены после реализации основных мероприятий Программы конкретных дел 2017 года.

Работы начнутся в конце недели.
Теги: детская площадка Админстрация Гусевского района
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Алла
# 1Алла
Хотелось бы узнать, будет ли хоть одна современная площадка по улицам Чехова, Свободы, Чкалово, Лермонтова, Баумана, Суворова? Кто решает этот вопрос, какая комиссия? Кто отвечает за построенную площадку на которой поломаны качели?
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