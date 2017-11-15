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Новости / Общество

Более 1000 светильников по всему городу заменят на светодиодные

15 ноябрь 2017, 18:21
В связи с многочисленными жалобами жителей города Гусева на недостаточное уличное освещение глава администрации Евгений Михайлов принял решение о необходимости комплексного подхода к устранению данной проблемы.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для этого в рамках энергосервисного контракта в муниципалитете до конца ноября будет объявлен аукцион на исполнение энергоэффективных мероприятий по эксплуатации уличного освещения.

Реализация данного контракта предполагает замену более 1000 светильников по всему городу на светодиодные с линзованной оптикой и улучшенной светопередачей.

Это позволит не только существенно улучшить качество освещения на улицах нашего города, но и значительно снизить затраты на обслуживание светильников, благодаря длительному сроку службы светодиодного оборудования.

Кроме того все светильники будут подключены к пульту управления ситуационного центра системы «Безопасный город». Таким образом оперативный дежурный сможет регулировать освещение как на отдельных улицах, так и по всему городу. Также такое управление дает возможность сократить энергозатраты путем снижения уровня яркости освещения в сумеречное время суток.
Теги: освещение Админстрация Гусевского района
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Гость водитель
# 1Гость водитель
Не улицы люди просят осветить -а пешеходные переходы в городе.Опять деньги на ветер улетят.а результата не будет.
Сегодня, 20:56   ЦитироватьОтветить0

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