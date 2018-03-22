Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с представителями общественных организаций проверили ход исполнения энергосервисного контракта, в рамках которого местная подрядная организация заменит на территории города 1060 светильников на светодиодные с улучшенной светопередачей.
«Губернатор Калининградской области Антон Алиханов дал поручение Региональной энергетической компании реализовать энергосервисный контракт, — говорит глава администрации Евгений Михайлов, — благодаря этому, мы получим яркое освещение по всему городу здесь и сейчас, а оплачивать данную услугу будем в течение 5 лет. Поэтому это очень выгодное и энергоэффективное решение, которое впервые в таком масштабе на территории региона будет реализовано именно в Гусеве.»
Освещать улицы нашего города будут светильники местного производства. Их изготовляют на предприятии «Пранкор».
Как уже сообщалось ранее, старые светильники будут демонтированы и установлены на имеющиеся опоры освещения на окраинах города и в поселках, на тех улицах, которые не вошли в энергосервсиный контракт. Глава администрации Евгений Михайлов обсудил с представителями общественных организаций где именно есть необходимость их установить. Он также отметил, что в этом вопросе необходимо узнать мнение жителей округа.
«Я бы хотел, чтобы гусевцы оставили нам свои предложения на страницах администрации в социальных сетях в Вконтакте, Одноклассниках, на Фейсбуке и в Инстаграме», — сказал Евгений Михайлов.
Поэтому просим вас, уважаемые жители Гусевского городского округа, проявить активность и оставить свои комментарии под данным постом с предложениями по местам установки демонтированных светильников. Давайте вместе сделаем наш округ еще светлее и безопасней.
В Гусеве приступили к модернизации уличного освещения
22 марта 2018, 16:06
освещение Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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