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Руководство муниципалитета приняло решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ»

16 ноябрь 2017, 21:34
Руководство муниципалитета приняло решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ»
Подводя итоги прошлого финансового года, было выявлено, что недополучено в бюджет муниципалитета более миллиона рублей от муниципальной управляющей компании, - сообщает пресс-служба администрации округа.

Тогда отделом ФСБ в городе Гусеве и контрольно-ревизионным отделом администрации была проведена проверка в отношении МУП «Управление ЖКХ», результаты которой были направлены в прокуратуру.

13 ноября на сайте Калининградской областной прокуратуры появилась информация о том, что Гусевская городская прокуратура проверила исполнение требований жилищного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.

Во время проверки прокуратура выявила, что директор муниципального предприятия с целью создания выгод и преимуществ для себя лично и МУП «Управление ЖКХ», обладая в силу занимаемого служебного положения полномочиями по распоряжению денежными средствами, не перечислил их в муниципальный бюджет, чем причинил МО «Гусевский городской округ» материальный ущерб на сумму около 3,8 миллиона рублей.

По материалам прокурорской проверки следственный отдел МО МВД России «Гусевский» возбудил в отношении директора МУП «Управление ЖКХ» уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. По данной статье уголовного кодекса ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Руководством муниципалитета было принято решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ». Кроме этого администрацией будут подготовлены судебные иски к бывшему директору МУП «Управление ЖКХ» на возмещение ущерба.

Администрация Гусевского городского округа, совместно с ФСБ, прокуратурой и органами внутренних дел продолжит проверки компаний осуществляющих свою деятельность в Гусевском городском округе в сфере жилищно-коммунальных услуг. Также для этого планируется обратиться за помощью в региональную административно-жилищную инспекцию, которая входит в состав Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.
Теги: Админстрация Гусевского района ЖКХ
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Иваныч
# 1Иваныч
Первый пошел...
Сегодня, 21:46   ЦитироватьОтветить4
житель
# 2житель
Жаль нормальный управленец и как человек
Сегодня, 22:35   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 3Конь в пальто
А прокуратуре пофигу,что за ноябрь по полной катушке начислили за тепло? Надо писать Путину? И топят как зря и не полный месяц.Что хотят,то и воротят в городе Н...
Сегодня, 22:57   ЦитироватьОтветить0

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