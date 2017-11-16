Руководство муниципалитета приняло решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ»
16 ноябрь 2017, 21:34
Подводя итоги прошлого финансового года, было выявлено, что недополучено в бюджет муниципалитета более миллиона рублей от муниципальной управляющей компании, - сообщает пресс-служба администрации округа.Теги: Админстрация Гусевского района ЖКХ
Тогда отделом ФСБ в городе Гусеве и контрольно-ревизионным отделом администрации была проведена проверка в отношении МУП «Управление ЖКХ», результаты которой были направлены в прокуратуру.
13 ноября на сайте Калининградской областной прокуратуры появилась информация о том, что Гусевская городская прокуратура проверила исполнение требований жилищного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.
Во время проверки прокуратура выявила, что директор муниципального предприятия с целью создания выгод и преимуществ для себя лично и МУП «Управление ЖКХ», обладая в силу занимаемого служебного положения полномочиями по распоряжению денежными средствами, не перечислил их в муниципальный бюджет, чем причинил МО «Гусевский городской округ» материальный ущерб на сумму около 3,8 миллиона рублей.
По материалам прокурорской проверки следственный отдел МО МВД России «Гусевский» возбудил в отношении директора МУП «Управление ЖКХ» уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. По данной статье уголовного кодекса ему грозит до 4 лет тюрьмы.
Руководством муниципалитета было принято решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ». Кроме этого администрацией будут подготовлены судебные иски к бывшему директору МУП «Управление ЖКХ» на возмещение ущерба.
Администрация Гусевского городского округа, совместно с ФСБ, прокуратурой и органами внутренних дел продолжит проверки компаний осуществляющих свою деятельность в Гусевском городском округе в сфере жилищно-коммунальных услуг. Также для этого планируется обратиться за помощью в региональную административно-жилищную инспекцию, которая входит в состав Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.
Тогда отделом ФСБ в городе Гусеве и контрольно-ревизионным отделом администрации была проведена проверка в отношении МУП «Управление ЖКХ», результаты которой были направлены в прокуратуру.
13 ноября на сайте Калининградской областной прокуратуры появилась информация о том, что Гусевская городская прокуратура проверила исполнение требований жилищного законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.
Во время проверки прокуратура выявила, что директор муниципального предприятия с целью создания выгод и преимуществ для себя лично и МУП «Управление ЖКХ», обладая в силу занимаемого служебного положения полномочиями по распоряжению денежными средствами, не перечислил их в муниципальный бюджет, чем причинил МО «Гусевский городской округ» материальный ущерб на сумму около 3,8 миллиона рублей.
По материалам прокурорской проверки следственный отдел МО МВД России «Гусевский» возбудил в отношении директора МУП «Управление ЖКХ» уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. По данной статье уголовного кодекса ему грозит до 4 лет тюрьмы.
Руководством муниципалитета было принято решение об увольнении директора МУП «Управление ЖКХ». Кроме этого администрацией будут подготовлены судебные иски к бывшему директору МУП «Управление ЖКХ» на возмещение ущерба.
Администрация Гусевского городского округа, совместно с ФСБ, прокуратурой и органами внутренних дел продолжит проверки компаний осуществляющих свою деятельность в Гусевском городском округе в сфере жилищно-коммунальных услуг. Также для этого планируется обратиться за помощью в региональную административно-жилищную инспекцию, которая входит в состав Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области.
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