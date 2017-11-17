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Гусев отличился высоким уровнем готовности в проходивших в сентябре учениях «Запад-2017»

17 ноябрь 2017, 13:55
Муниципальное образование «Гусевский городской округ» отличилось высоким уровнем мобилизационной готовности населения в проходивших в сентябре этого года стратегических учениях «Запад-2017» с участием Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В период подготовки и проведения учений администрацией муниципалитета было оказано содействие военному комиссариату (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров) в проведении своевременного оповещения и явки граждан, призванных на военные сборы, а также в организации их перевозки.

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко дал высокую оценку проделанной работе, наградив главу администрации Гусевского городского округа Евгения Михайлова почетной грамотой за содействие и помощь в проведении проверочных сборов граждан, пребывающих в запасе.

В свою очередь глава администрации также отметил работу своих сотрудников и объявил благодарность начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ивану Ольшанскому, специалисту по мобилизационной подготовке, режиму секретности и секретному делопроизводству Игорю Кулагину, начальникам территориальных отделов Василию Боролюку, Сергею Демину, Виктору Ковалеву, Сергею Новикову, а также сотрудникам МКУ «Служба административно-технического и хозяйственного обеспечения».
Теги: Админстрация Гусевского района учения военные Евгений Михайлов
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