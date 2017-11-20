Гусевские дошколята поздравили Деда Мороза с Днём рождения
20 ноябрь 2017, 15:17
В минувшую пятницу отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с молодежным активом города Гусева и волонтерами подростково-молодежного клуба МАУ ГДК провели необычную акцию «Поздравь Деда Мороза» для воспитанников детского сада «Светлячок». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.детский сад новый год
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Поэтому ребятам было предложено написать поздравительное письмо зимнему волшебнику.
Дети с большим интересом составляли свои открытки и, конечно же, не забыли попросить и подарки к Новому году.
Все поздравления маленьких гусевцев обязательно будут отправлены на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Поэтому ребятам было предложено написать поздравительное письмо зимнему волшебнику.
Дети с большим интересом составляли свои открытки и, конечно же, не забыли попросить и подарки к Новому году.
Все поздравления маленьких гусевцев обязательно будут отправлены на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
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