Традиционно отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с Молодежным активом города Гусева проводят благотворительную акцию «С добром в сердце» для детей, находящихся на лечении в детском отделении Гусевской ЦРБ. Очень важно подарить тепло и сказку детям, которые в праздничные дни оказались в больнице.
В одной из палат мама 2-х летней малышки была очень удивлена появлению Деда Мороза со Снегурочкой, так как утром дочка задала вопрос: «Мама, а почему ко мне не приходят Дед Мороз со Снегурочкой?». Чудеса случаются, когда их очень сильно ждешь.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, молодежный актив города в сказочной атмосфере подарили ребятам ощущение волшебства, радостное настроение и вручили им подарки.
Молодежь города провела новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в Гусевской ЦРБ
18 января 2019, 17:43
молодежный актив молодёжь больница
407 просмотров
Другие новости по теме