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Молодежь города провела новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в Гусевской ЦРБ

18 января 2019, 17:43
Молодежь города провела новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в Гусевской ЦРБ
Традиционно отдел молодежной политики администрации МО «Гусевский городской округ» совместно с Молодежным активом города Гусева проводят благотворительную акцию «С добром в сердце» для детей, находящихся на лечении в детском отделении Гусевской ЦРБ. Очень важно подарить тепло и сказку детям, которые в праздничные дни оказались в больнице.

В одной из палат мама 2-х летней малышки была очень удивлена появлению Деда Мороза со Снегурочкой, так как утром дочка задала вопрос: «Мама, а почему ко мне не приходят Дед Мороз со Снегурочкой?». Чудеса случаются, когда их очень сильно ждешь.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, молодежный актив города в сказочной атмосфере подарили ребятам ощущение волшебства, радостное настроение и вручили им подарки.
молодежный актив молодёжь больница
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