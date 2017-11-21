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Новости / Общество

Дениса Левочкина на посту директора ОАО «Гусев-водоканал» сменил Сергей Демин

21 ноябрь 2017, 16:02
Дениса Левочкина на посту директора ОАО «Гусев-водоканал» сменил Сергей Демин
В минувшую пятницу директор ОАО «Гусев-водоканал» Денис Левочкин обратился к главе администрации МО «Гусевский городской округ» с заявлением, в котором попросил освободить его от занимаемой должности.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Глава администрации Евгений Михайлов удовлетворил его заявление, а уже в понедельник совет директоров утвердил на освободившуюся должность директора Сергея Демина. Денису Левочкину было предложено занять должность его заместителя.

«Должность руководителя отнимает много сил и времени, говорит, - Денис Левочкин, - А хочется проводить больше времени с семьей. Ездить, как и раньше отдыхать на природу. Да и своё любимое хобби – рыбалку совсем забросил. Теперь будет времени больше и семья будет рада».
Теги: водоканал
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Гость гусева
# 1Гость гусева
Что-то тут не так.
Вчера, 16:21   ЦитироватьОтветить6
Стефаныч
# 2Стефаныч
ХАХАХАХАХАХ НУ НАСМЕШИЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КЛОУН!!!!работники ВОДОКАНАЛА в городе знают причину...
Вчера, 16:24   ЦитироватьОтветить11
Гость Петр
# 3Гость Петр
Достали мужика!
Вчера, 17:21   ЦитироватьОтветить4
Гена
# 4Гена
Если Демин Сергей Викторович, бывший начальник ГИБДД то это ещё тот фрукт.
Вчера, 17:24   ЦитироватьОтветить4
гога
# 5гога
Денису Левочкину было предложено занять должность его заместителя.
а должность заместителя новую ввели или заместитель тоже устал ?
Вчера, 17:59   ЦитироватьОтветить4
Андрей
# 6Андрей
Будем вспоминать этого "необыкновенно чуткого" руководителя сидя на скамейке у моста.
Вчера, 18:11   ЦитироватьОтветить1
смг4
# 7смг4
Один вор сменил другого.
Вчера, 18:12   ЦитироватьОтветить4
Гость Гость
# 8Гость Гость
Дёмин нормальны мужик , умеет руководить , один единственный кто прослужил столько лет начальником ГИБДД.
Вчера, 19:04   ЦитироватьОтветить6
Гена
# 9Гена
Гость Гость,
Потому что знал с кем делиться
Вчера, 19:12   ЦитироватьОтветить4
Гость Дед Мороз
# 10Гость Дед Мороз
Этому гоблину скоро ёлку наряжать, больше некому.
Вчера, 21:06   ЦитироватьОтветить1
водяной
# 11водяной
Может с новым руководителем в воде будет меньше извести с железом и она будет запах лучше иметь!!!
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить1
Гость коля
# 12Гость коля
водяной,Теперь новый начальник всех паршивых баранов и овец изгонит из нашего дружного коллектива.
Левочкин был мягок с ними. а они ему нож в спину. Новый начальник разберется быстро.
Вчера, 21:42   ЦитироватьОтветить2
Гость Дмитрий
# 13Гость Дмитрий
Сергей Викторович ни когда не был вором.А если кто то говорит пусть обоснует, потому что когда то придется за слова ответить.
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить2
честь имею
# 14честь имею
Денис Ю. правильные движения сделал, вовремя ушел с администрации и теперь от "него" же ушел, будь здоров!
Вчера, 23:15   ЦитироватьОтветить1
Мия
# 15Мия
Гена,
ну с Вами, видимо, не поделился, вот Вы такой бред и пишите. Хоть иногда думайте, когда пишите свои изыскания на всеобщее обозрение!!!!
Вчера, 23:26   ЦитироватьОтветить1
Филипп
# 16Филипп
смг4,
это мода такая что ли, или с людьми не пойми, что происходит?? Кого угодно вам не поставь, все для вас "плохие, воры и т.д." - по жизни недовольные индивидуумы
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить1

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