Дениса Левочкина на посту директора ОАО «Гусев-водоканал» сменил Сергей Демин
21 ноябрь 2017, 16:02
В минувшую пятницу директор ОАО «Гусев-водоканал» Денис Левочкин обратился к главе администрации МО «Гусевский городской округ» с заявлением, в котором попросил освободить его от занимаемой должности.Теги: водоканал
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Глава администрации Евгений Михайлов удовлетворил его заявление, а уже в понедельник совет директоров утвердил на освободившуюся должность директора Сергея Демина. Денису Левочкину было предложено занять должность его заместителя.
«Должность руководителя отнимает много сил и времени, говорит, - Денис Левочкин, - А хочется проводить больше времени с семьей. Ездить, как и раньше отдыхать на природу. Да и своё любимое хобби – рыбалку совсем забросил. Теперь будет времени больше и семья будет рада».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Глава администрации Евгений Михайлов удовлетворил его заявление, а уже в понедельник совет директоров утвердил на освободившуюся должность директора Сергея Демина. Денису Левочкину было предложено занять должность его заместителя.
«Должность руководителя отнимает много сил и времени, говорит, - Денис Левочкин, - А хочется проводить больше времени с семьей. Ездить, как и раньше отдыхать на природу. Да и своё любимое хобби – рыбалку совсем забросил. Теперь будет времени больше и семья будет рада».
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