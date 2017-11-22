Министерство обороны закрывает детский сад «Звёздочка»
22 ноябрь 2017, 14:06
В городе Гусеве на улице Багратиона закрывается детский сад №3 «Звёздочка». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, решение о закрытии учреждения приняло Министерство обороны.Теги: детский сад военные
Муниципальные власти распределили всех детей по другим детским садам города.
Один из родителей рассказал, что всех уже оповестили о закрытии. 29 ноября состоится всеобщее собрание, а 30 ноября они в последний раз отведут своих детей в этот детский сад.
Данное дошкольное образовательное учреждение находится в подчинении Министерства обороны Российской Федерации.
Муниципальные власти распределили всех детей по другим детским садам города.
Один из родителей рассказал, что всех уже оповестили о закрытии. 29 ноября состоится всеобщее собрание, а 30 ноября они в последний раз отведут своих детей в этот детский сад.
Данное дошкольное образовательное учреждение находится в подчинении Министерства обороны Российской Федерации.
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