Министерство обороны закрывает детский сад «Звёздочка»

22 ноябрь 2017, 14:06

В городе Гусеве на улице Багратиона закрывается детский сад №3 «Звёздочка». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, решение о закрытии учреждения приняло Министерство обороны.



Муниципальные власти распределили всех детей по другим детским садам города.



Один из родителей рассказал, что всех уже оповестили о закрытии. 29 ноября состоится всеобщее собрание, а 30 ноября они в последний раз отведут своих детей в этот детский сад.



Данное дошкольное образовательное учреждение находится в подчинении Министерства обороны Российской Федерации.

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