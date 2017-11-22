Пандус для Ани Боровковой не могут установить уже восемь месяцев

22 ноябрь 2017, 14:35

Обязанности есть, результата – нет

«Детективный» ремонт

Все будет, но когда?

Первоисточник «Страна Калининград»

Автор Оксана Сазонова

Уже восемь месяцев 27-летняя Аня Боровкова из Гусева борется за право выходить из дома. После аварии девушка оказалась в коляске и мечтает о том, чтобы вести нормальную жизнь: бывать на улице, встречаться с друзьями. Но пока получается сделать это раз в несколько месяцев, ведь у старой пятиэтажки, в которой она живет, нет пандуса.Историю этой девушки в «Стране Калининград» мы рассказали в апреле. Она вызвала бурю эмоций и откликов: в 2013 году молодой водитель не справился с управлением, сам серьезно не пострадал, а вот пассажирка... Первые прогнозы врачей были неутешительными: девушка вряд ли проживет дольше нескольких дней, а если и выкарабкается, то сможет разве что моргать. Но судьба решила иначе: на третий день после аварии она начала понемногу отрывать руки от постели, потом заново училась держать голову, шевелить руками, есть. С тех пор пришлось преодолеть много боли, но Аня справилась — и начала жизнь заново.Отреагировали на эту историю не только простые земляки, но и власти: администрация, а вслед за ней и управляющая компания пообещали, что сделают все возможное, чтобы проблему Ани решить. И это действительно могла бы быть красивая история о том, как не то чтобы мечты сбываются, но люди получают то, что им положено: несколько месяцев назад в официальном ответе Илья Баринов, тогда врио заместителя председателя правительства области, разъяснил, что по закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления.Но, увы, чуда не случилось: с тех пор прошло уже восемь месяцев, а пандуса по-прежнему нет. Какой-то тупик получается, и странная, почти детективная история, в которой уже давно не понять, кто прав и кто виноват. После того как деньги на пандус нашлись, выяснилось, что поставить его на существующее крыльцо нельзя — оно аварийное. А потому несколько месяцев ушло на то, чтобы составить смету, собрать подписи собственников жилья дома и получить их согласие на ремонт. Были даже сомнения, что соседи на такое согласятся, ведь всем понятно, что в советской пяти-этажке затыкать дыры можно бесконечно и вход в подъезд — далеко не первоочередная вещь. Наконец 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца с последующей установкой пандуса за счет средств капитального ремонта. А спустя несколько недель начались и сами работы.Крыльцо, надо отдать должное, делали довольно быстро. Казалось, финал близок.– уже не возмущается, а с бессилием спрашивает Аня.Надо сказать, что оптимизм у нее стал иссякать совсем недавно. А так девушка и ее семья не сидели сложа руки: параллельно с нашими публикациями ходили к депутатам, обращались в областное правительство., – делится Аня. –Конечно, мы в очередной раз обратились за комментарием к местным властям., – объясняют в пресс-службе.Все вроде бы логично и вполне нормально, если предположить, что жизнь бесконечна. Да и неужели нужно восемь месяцев, чтобы все это сделать? Вопрос риторический, конечно. Как и второй — про то, где взять схему действий, чтобы получить положенное. Люди путаются в обилии кабинетов, ответственных, процедур и совершенно не понимают, как решить проблему. Отсюда и письма Путину по поводу и без, которые так часто высмеивают в анекдотах. Доля правды в них изрядная.А история Ани, уверена, все же закончится победой. Вот только вопрос, когда. Да и будет она все равно с ноткой горечи: в том же Гусеве, даже если выберешься из дома, куда сможешь попасть? Пандусов нет в большинстве магазинов, кафе, даже в поликлинике между этажами., – еще в апреле говорила нам Аня. Это правда, вот только готовы ее принять, видимо, далеко не все.