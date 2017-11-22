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Пандус для Ани Боровковой не могут установить уже восемь месяцев

22 ноябрь 2017, 14:35
Пандус для Ани Боровковой не могут установить уже восемь месяцев

Вот так выглядит отремонтированное крыльцо, на пандус пока нет и намека
Уже восемь месяцев 27-летняя Аня Боровкова из Гусева борется за право выходить из дома. После аварии девушка оказалась в коляске и мечтает о том, чтобы вести нормальную жизнь: бывать на улице, встречаться с друзьями. Но пока получается сделать это раз в несколько месяцев, ведь у старой пятиэтажки, в которой она живет, нет пандуса.

Обязанности есть, результата – нет

Историю этой девушки в «Стране Калининград» мы рассказали в апреле. Она вызвала бурю эмоций и откликов: в 2013 году молодой водитель не справился с управлением, сам серьезно не пострадал, а вот пассажирка... Первые прогнозы врачей были неутешительными: девушка вряд ли проживет дольше нескольких дней, а если и выкарабкается, то сможет разве что моргать. Но судьба решила иначе: на третий день после аварии она начала понемногу отрывать руки от постели, потом заново училась держать голову, шевелить руками, есть. С тех пор пришлось преодолеть много боли, но Аня справилась — и начала жизнь заново.

Отреагировали на эту историю не только простые земляки, но и власти: администрация, а вслед за ней и управляющая компания пообещали, что сделают все возможное, чтобы проблему Ани решить. И это действительно могла бы быть красивая история о том, как не то чтобы мечты сбываются, но люди получают то, что им положено: несколько месяцев назад в официальном ответе Илья Баринов, тогда врио заместителя председателя правительства области, разъяснил, что по закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления.

«Детективный» ремонт

Но, увы, чуда не случилось: с тех пор прошло уже восемь месяцев, а пандуса по-прежнему нет. Какой-то тупик получается, и странная, почти детективная история, в которой уже давно не понять, кто прав и кто виноват. После того как деньги на пандус нашлись, выяснилось, что поставить его на существующее крыльцо нельзя — оно аварийное. А потому несколько месяцев ушло на то, чтобы составить смету, собрать подписи собственников жилья дома и получить их согласие на ремонт. Были даже сомнения, что соседи на такое согласятся, ведь всем понятно, что в советской пяти-этажке затыкать дыры можно бесконечно и вход в подъезд — далеко не первоочередная вещь. Наконец 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца с последующей установкой пандуса за счет средств капитального ремонта. А спустя несколько недель начались и сами работы.

Крыльцо, надо отдать должное, делали довольно быстро. Казалось, финал близок.

«Я чуть не расплакалась, когда увидела, что та сторона крыльца, где будет установлен пандус, огорожена перилами, да и дверь открывается на эту самую сторону... Получается, что работы закончены и ничего дальше делать не собираются?!» – уже не возмущается, а с бессилием спрашивает Аня.

Надо сказать, что оптимизм у нее стал иссякать совсем недавно. А так девушка и ее семья не сидели сложа руки: параллельно с нашими публикациями ходили к депутатам, обращались в областное правительство.

«Сейчас у меня обострились проблемы со здоровьем, и у мамы (она работает продавцом) уже не хватает времени, чтобы ходить в администрацию, – делится Аня. – Мы ведь на коляску новую накопили (старая б/у из Литвы не подходила мне по размеру) – мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но выехать на нем не могу».

Все будет, но когда?

Конечно, мы в очередной раз обратились за комментарием к местным властям.

«Пандус будет, от него никто не отказывается. Проект делают, скоро он будет готов. Затем, как и положено по закону, пройдет конкурс, контракт, подряд и другие процедуры», – объясняют в пресс-службе.

Все вроде бы логично и вполне нормально, если предположить, что жизнь бесконечна. Да и неужели нужно восемь месяцев, чтобы все это сделать? Вопрос риторический, конечно. Как и второй — про то, где взять схему действий, чтобы получить положенное. Люди путаются в обилии кабинетов, ответственных, процедур и совершенно не понимают, как решить проблему. Отсюда и письма Путину по поводу и без, которые так часто высмеивают в анекдотах. Доля правды в них изрядная.

А история Ани, уверена, все же закончится победой. Вот только вопрос, когда. Да и будет она все равно с ноткой горечи: в том же Гусеве, даже если выберешься из дома, куда сможешь попасть? Пандусов нет в большинстве магазинов, кафе, даже в поликлинике между этажами. «Мы такие же, как все, только ноги — это коляска», – еще в апреле говорила нам Аня. Это правда, вот только готовы ее принять, видимо, далеко не все.

Пандус для Ани Боровковой не могут установить уже восемь месяцев
Аня Боровкова не сдается, хотя оптимизма уже иногда и не хватает

Первоисточник «Страна Калининград»
Автор Оксана Сазонова
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Знаком с подобной ситуацией
# 1Знаком с подобной ситуацией
К сожалению, данная проблема заботит только тех, кто непосредственно с ней знаком. Если бы, не дай Бог конечно, данная проблема случилась с кем-либо из наших высокопоставленных чиновников, ее бы решили в кратчайшее время. А так им всем пофиг. Печально конечно же.
Вчера, 15:55   ЦитироватьОтветить2
Жертва коммунистической власти
# 2Жертва коммунистической власти
Порой мне кажется, что все перевернулась с ног на голову.... Казалось бы все просто, установить пандус, это же элементарное инженерное сооружение. Мост бракованных и тот быстрее построили... Аня дай бог тебе здоровья и терпения, в стране с такой замечательной властью и чиновниками.
Вчера, 17:06   ЦитироватьОтветить5
друг
# 3друг
как Женю уволят так и сделают пандус. и мост достроят
Вчера, 17:11   ЦитироватьОтветить8
навальный
# 4навальный
Как всегда .Просят осветить переходы в городе-они собрались фонари менять.Просили пандус-они ремонтируют крыльцо.Власти не хотят делать ничего для народа .Тем более прислушиваться к простым людям.
Вчера, 17:14   ЦитироватьОтветить8
Гость Михаил
# 5Гость Михаил
Знаком с подобной ситуацией,
У нас все для отчета перед вышестоящими органами. Вот есть пандус на ул Московской к магазину и бывшему сбербанку. Сделали так, что и на пандус не забраться и нормальным людям стало не пройти, особенно зимой. До дороги 1 метр: приходится выходить на проезжую часть. Я каждый день там прохожу, но ни разу не видел, чтобы кто пандусом воспользовался. Разобрать его нужно, чтобы тротуар был как на Школьной.
Вчера, 17:48   ЦитироватьОтветить3
житель
# 6житель
ведь действительно,нет дела в гусеве до простых людей,нужны они только перед выборами,все проблемы людские властям по боку,особенно главе-кому конкретно он помог и чем -интересно.
Вчера, 18:34   ЦитироватьОтветить4
навальный
# 7навальный
Никому из простых людей власти никогда не помогут.если только для отчета и то все сделают через ж.пу.
Вчера, 19:04   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 8Гость Гость
Вы в других городах поживите и увидите какой срач , вам сколько не делай все вам не нравится , все власть плохая.
Вчера, 20:29   ЦитироватьОтветить0
житель
# 9житель
почему люди получающие зарплату в администрации с наших налогов всегда предлагают смотреть на какие то примеры где хуже? Вы считаете нужно ровняться на плохие примеры?
Цитата: Гость Гость
Вы в других городах поживите и увидите какой срач , вам сколько не делай все вам не нравится , все власть плохая.
Вчера, 20:35   ЦитироватьОтветить4
житель
# 10житель
Анечка.... милая девочка потерпи ещё немного.... скоро выборы президента.. не пройдет и года!!!!!!!! как Женечка постарается закрыть все грехи... но врядли получится.перед богом все едины. Если уж он на свою семью на @ л. то на что уж остальным надеять ся.?
Вчера, 22:55   ЦитироватьОтветить1

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