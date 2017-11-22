Пандус для Ани Боровковой не могут установить уже восемь месяцев
22 ноябрь 2017, 14:35
Вот так выглядит отремонтированное крыльцо, на пандус пока нет и намека
Уже восемь месяцев 27-летняя Аня Боровкова из Гусева борется за право выходить из дома. После аварии девушка оказалась в коляске и мечтает о том, чтобы вести нормальную жизнь: бывать на улице, встречаться с друзьями. Но пока получается сделать это раз в несколько месяцев, ведь у старой пятиэтажки, в которой она живет, нет пандуса.
Историю этой девушки в «Стране Калининград» мы рассказали в апреле. Она вызвала бурю эмоций и откликов: в 2013 году молодой водитель не справился с управлением, сам серьезно не пострадал, а вот пассажирка... Первые прогнозы врачей были неутешительными: девушка вряд ли проживет дольше нескольких дней, а если и выкарабкается, то сможет разве что моргать. Но судьба решила иначе: на третий день после аварии она начала понемногу отрывать руки от постели, потом заново училась держать голову, шевелить руками, есть. С тех пор пришлось преодолеть много боли, но Аня справилась — и начала жизнь заново.
Отреагировали на эту историю не только простые земляки, но и власти: администрация, а вслед за ней и управляющая компания пообещали, что сделают все возможное, чтобы проблему Ани решить. И это действительно могла бы быть красивая история о том, как не то чтобы мечты сбываются, но люди получают то, что им положено: несколько месяцев назад в официальном ответе Илья Баринов, тогда врио заместителя председателя правительства области, разъяснил, что по закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления.
Но, увы, чуда не случилось: с тех пор прошло уже восемь месяцев, а пандуса по-прежнему нет. Какой-то тупик получается, и странная, почти детективная история, в которой уже давно не понять, кто прав и кто виноват. После того как деньги на пандус нашлись, выяснилось, что поставить его на существующее крыльцо нельзя — оно аварийное. А потому несколько месяцев ушло на то, чтобы составить смету, собрать подписи собственников жилья дома и получить их согласие на ремонт. Были даже сомнения, что соседи на такое согласятся, ведь всем понятно, что в советской пяти-этажке затыкать дыры можно бесконечно и вход в подъезд — далеко не первоочередная вещь. Наконец 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца с последующей установкой пандуса за счет средств капитального ремонта. А спустя несколько недель начались и сами работы.
Крыльцо, надо отдать должное, делали довольно быстро. Казалось, финал близок.
«Я чуть не расплакалась, когда увидела, что та сторона крыльца, где будет установлен пандус, огорожена перилами, да и дверь открывается на эту самую сторону... Получается, что работы закончены и ничего дальше делать не собираются?!» – уже не возмущается, а с бессилием спрашивает Аня.
Надо сказать, что оптимизм у нее стал иссякать совсем недавно. А так девушка и ее семья не сидели сложа руки: параллельно с нашими публикациями ходили к депутатам, обращались в областное правительство.
«Сейчас у меня обострились проблемы со здоровьем, и у мамы (она работает продавцом) уже не хватает времени, чтобы ходить в администрацию, – делится Аня. – Мы ведь на коляску новую накопили (старая б/у из Литвы не подходила мне по размеру) – мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но выехать на нем не могу».
Конечно, мы в очередной раз обратились за комментарием к местным властям.
«Пандус будет, от него никто не отказывается. Проект делают, скоро он будет готов. Затем, как и положено по закону, пройдет конкурс, контракт, подряд и другие процедуры», – объясняют в пресс-службе.
Все вроде бы логично и вполне нормально, если предположить, что жизнь бесконечна. Да и неужели нужно восемь месяцев, чтобы все это сделать? Вопрос риторический, конечно. Как и второй — про то, где взять схему действий, чтобы получить положенное. Люди путаются в обилии кабинетов, ответственных, процедур и совершенно не понимают, как решить проблему. Отсюда и письма Путину по поводу и без, которые так часто высмеивают в анекдотах. Доля правды в них изрядная.
А история Ани, уверена, все же закончится победой. Вот только вопрос, когда. Да и будет она все равно с ноткой горечи: в том же Гусеве, даже если выберешься из дома, куда сможешь попасть? Пандусов нет в большинстве магазинов, кафе, даже в поликлинике между этажами. «Мы такие же, как все, только ноги — это коляска», – еще в апреле говорила нам Аня. Это правда, вот только готовы ее принять, видимо, далеко не все.
Аня Боровкова не сдается, хотя оптимизма уже иногда и не хватает
Обязанности есть, результата – нет
Историю этой девушки в «Стране Калининград» мы рассказали в апреле. Она вызвала бурю эмоций и откликов: в 2013 году молодой водитель не справился с управлением, сам серьезно не пострадал, а вот пассажирка... Первые прогнозы врачей были неутешительными: девушка вряд ли проживет дольше нескольких дней, а если и выкарабкается, то сможет разве что моргать. Но судьба решила иначе: на третий день после аварии она начала понемногу отрывать руки от постели, потом заново училась держать голову, шевелить руками, есть. С тех пор пришлось преодолеть много боли, но Аня справилась — и начала жизнь заново.
Отреагировали на эту историю не только простые земляки, но и власти: администрация, а вслед за ней и управляющая компания пообещали, что сделают все возможное, чтобы проблему Ани решить. И это действительно могла бы быть красивая история о том, как не то чтобы мечты сбываются, но люди получают то, что им положено: несколько месяцев назад в официальном ответе Илья Баринов, тогда врио заместителя председателя правительства области, разъяснил, что по закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления.
«Детективный» ремонт
Но, увы, чуда не случилось: с тех пор прошло уже восемь месяцев, а пандуса по-прежнему нет. Какой-то тупик получается, и странная, почти детективная история, в которой уже давно не понять, кто прав и кто виноват. После того как деньги на пандус нашлись, выяснилось, что поставить его на существующее крыльцо нельзя — оно аварийное. А потому несколько месяцев ушло на то, чтобы составить смету, собрать подписи собственников жилья дома и получить их согласие на ремонт. Были даже сомнения, что соседи на такое согласятся, ведь всем понятно, что в советской пяти-этажке затыкать дыры можно бесконечно и вход в подъезд — далеко не первоочередная вещь. Наконец 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца с последующей установкой пандуса за счет средств капитального ремонта. А спустя несколько недель начались и сами работы.
Крыльцо, надо отдать должное, делали довольно быстро. Казалось, финал близок.
«Я чуть не расплакалась, когда увидела, что та сторона крыльца, где будет установлен пандус, огорожена перилами, да и дверь открывается на эту самую сторону... Получается, что работы закончены и ничего дальше делать не собираются?!» – уже не возмущается, а с бессилием спрашивает Аня.
Надо сказать, что оптимизм у нее стал иссякать совсем недавно. А так девушка и ее семья не сидели сложа руки: параллельно с нашими публикациями ходили к депутатам, обращались в областное правительство.
«Сейчас у меня обострились проблемы со здоровьем, и у мамы (она работает продавцом) уже не хватает времени, чтобы ходить в администрацию, – делится Аня. – Мы ведь на коляску новую накопили (старая б/у из Литвы не подходила мне по размеру) – мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но выехать на нем не могу».
Все будет, но когда?
Конечно, мы в очередной раз обратились за комментарием к местным властям.
«Пандус будет, от него никто не отказывается. Проект делают, скоро он будет готов. Затем, как и положено по закону, пройдет конкурс, контракт, подряд и другие процедуры», – объясняют в пресс-службе.
Все вроде бы логично и вполне нормально, если предположить, что жизнь бесконечна. Да и неужели нужно восемь месяцев, чтобы все это сделать? Вопрос риторический, конечно. Как и второй — про то, где взять схему действий, чтобы получить положенное. Люди путаются в обилии кабинетов, ответственных, процедур и совершенно не понимают, как решить проблему. Отсюда и письма Путину по поводу и без, которые так часто высмеивают в анекдотах. Доля правды в них изрядная.
А история Ани, уверена, все же закончится победой. Вот только вопрос, когда. Да и будет она все равно с ноткой горечи: в том же Гусеве, даже если выберешься из дома, куда сможешь попасть? Пандусов нет в большинстве магазинов, кафе, даже в поликлинике между этажами. «Мы такие же, как все, только ноги — это коляска», – еще в апреле говорила нам Аня. Это правда, вот только готовы ее принять, видимо, далеко не все.
Аня Боровкова не сдается, хотя оптимизма уже иногда и не хватает
Первоисточник «Страна Калининград»
Автор Оксана Сазонова
Автор Оксана Сазонова
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