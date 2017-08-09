Судьба пандуса для Ани Боровковой зависит от соседей
9 август 2017, 16:19
В апреле газета «Страна Калининград» рассказала историю 27-летней Ани Боровковой из Гусева: четыре года назад девушка попала в аварию и оказалась в инвалидной коляске.
Она справилась с трагедией, начала жить заново. Вот только выбраться из квартиры не может: у ее старой пятиэтажки высокое крыльцо со ступеньками и без пандуса, да и спуститься со второго этажа нет никакой возможности. Семья у Ани обычная – мама работает продавцом, отец ремонтирует машины. Денег на то, чтобы сделать все за свой счет, нет.
Сразу после публикации администрация Гусева пообещала, что пандус будет, помогут и со ступенькоходом, чтобы спускаться с этажа. Была надежда, что уже летом Аня сможет бывать на свежем воздухе, ходить в гости к племяннику и на прием в поликлинику— у девушки стало ухудшаться зрение (мы уже писали о том, что попасть в здание можно, а вот перемещаться по этажам — нет. – Прим. авт.). С тех пор прошло четыре месяца, и ничего не изменилось.
– Я так надеялась, – с разочарованием говорит Аня. – Чтобы на улице было удобно перемещаться, мы накопили денег на новую коляску (старая, б/у из Литвы, не подходит мне по размеру) — огромную сумму, 150 тысяч рублей: мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но езжу на нем по-прежнему только по квартире.
Как нам рассказали в администрации Гусева, на пандус средства нашли.
– Их выделят по программе «Доступная среда», там предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов, – пояснили в пресс-службе администрации. – Но сначала нужно отремонтировать крыльцо: выяснилось, что на старую конструкцию поставить пандус нельзя. Мы сделаем все, чтобы ускорить процесс всех согласований. Что касается ступенькохода, пока Ане предложено пользоваться тем, что есть в Комплексном центре социальной защиты. Чтобы найти средства на покупку нового, администрация обратилась в благотворительный фонд.
Так что все уперлось в крыльцо, а точнее — в шесть крылец: во всех подъездах они находятся в жутком состоянии и давно требуют капремонта. Делать его придется за счет общих средств дома. Несколько месяцев управляющая компания составляла смету, согласовывала ее с Фондом капремонта.
– Сумма выходит большая: каждое крыльцо обойдется в 180 тысяч рублей – и это при том, что мы максимально постарались удешевить конструкцию. Такой суммы на счету дома нет, согласятся ли люди доплачивать — не знаю. Будем искать подрядчиков, кто свободен и, может, предложит сделать подешевле. У нас в городе, к слову, их вообще выбор небольшой: крупные на такой объект не пойдут, а небольших и с гарантией качества осталось всего две-три компании. В ближайшее время проведем собрание жильцов, предложим сделать, к примеру, ремонт частями за два года — начать с крыльца в Анином подъезде, потом остальные. Или взять кредит у Фонда капремонта. Но решать в любом случае будут собственники, – рассказали корреспонденту «СК» в УК «ЦЖИ-Гусев».
Все эти месяцы Анна не сидела сложа руки: вдохновленная нашими публикациями и реакцией властей, она обращалась к депутатам, в правительство области, написала на прямую линию президента РФ. Недавно на девушку вышла компания «Технополис GS».
– Мы получили все документы, рассматриваем возможность помочь Ане и купить ступенькоход (он стоит около 400 тысяч рублей. — Прим. авт.), – подтвердили нам в компании.
Вот так, в ожидании чуда, и проходит время. Аня не теряет надежды, ведь другого выхода у нее нет.
На новую коляску девушка и ее семья копили целый год, в июле наконец удалось купить. Осталось как-то выбраться на улицу из квартиры
Это крыльцо у дома Ани. Оказалось, чтобы поставить пандус, его нужно отремонтировать. Стоимость работ – 180 тысяч рублей
фото из архива героини публикации
Она справилась с трагедией, начала жить заново. Вот только выбраться из квартиры не может: у ее старой пятиэтажки высокое крыльцо со ступеньками и без пандуса, да и спуститься со второго этажа нет никакой возможности. Семья у Ани обычная – мама работает продавцом, отец ремонтирует машины. Денег на то, чтобы сделать все за свой счет, нет.
На коляску деньги собирали всем миром
Сразу после публикации администрация Гусева пообещала, что пандус будет, помогут и со ступенькоходом, чтобы спускаться с этажа. Была надежда, что уже летом Аня сможет бывать на свежем воздухе, ходить в гости к племяннику и на прием в поликлинику— у девушки стало ухудшаться зрение (мы уже писали о том, что попасть в здание можно, а вот перемещаться по этажам — нет. – Прим. авт.). С тех пор прошло четыре месяца, и ничего не изменилось.
– Я так надеялась, – с разочарованием говорит Аня. – Чтобы на улице было удобно перемещаться, мы накопили денег на новую коляску (старая, б/у из Литвы, не подходит мне по размеру) — огромную сумму, 150 тысяч рублей: мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но езжу на нем по-прежнему только по квартире.
Как нам рассказали в администрации Гусева, на пандус средства нашли.
– Их выделят по программе «Доступная среда», там предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов, – пояснили в пресс-службе администрации. – Но сначала нужно отремонтировать крыльцо: выяснилось, что на старую конструкцию поставить пандус нельзя. Мы сделаем все, чтобы ускорить процесс всех согласований. Что касается ступенькохода, пока Ане предложено пользоваться тем, что есть в Комплексном центре социальной защиты. Чтобы найти средства на покупку нового, администрация обратилась в благотворительный фонд.
Виновато крыльцо
Так что все уперлось в крыльцо, а точнее — в шесть крылец: во всех подъездах они находятся в жутком состоянии и давно требуют капремонта. Делать его придется за счет общих средств дома. Несколько месяцев управляющая компания составляла смету, согласовывала ее с Фондом капремонта.
– Сумма выходит большая: каждое крыльцо обойдется в 180 тысяч рублей – и это при том, что мы максимально постарались удешевить конструкцию. Такой суммы на счету дома нет, согласятся ли люди доплачивать — не знаю. Будем искать подрядчиков, кто свободен и, может, предложит сделать подешевле. У нас в городе, к слову, их вообще выбор небольшой: крупные на такой объект не пойдут, а небольших и с гарантией качества осталось всего две-три компании. В ближайшее время проведем собрание жильцов, предложим сделать, к примеру, ремонт частями за два года — начать с крыльца в Анином подъезде, потом остальные. Или взять кредит у Фонда капремонта. Но решать в любом случае будут собственники, – рассказали корреспонденту «СК» в УК «ЦЖИ-Гусев».
Все эти месяцы Анна не сидела сложа руки: вдохновленная нашими публикациями и реакцией властей, она обращалась к депутатам, в правительство области, написала на прямую линию президента РФ. Недавно на девушку вышла компания «Технополис GS».
– Мы получили все документы, рассматриваем возможность помочь Ане и купить ступенькоход (он стоит около 400 тысяч рублей. — Прим. авт.), – подтвердили нам в компании.
Вот так, в ожидании чуда, и проходит время. Аня не теряет надежды, ведь другого выхода у нее нет.
На новую коляску девушка и ее семья копили целый год, в июле наконец удалось купить. Осталось как-то выбраться на улицу из квартиры
Это крыльцо у дома Ани. Оказалось, чтобы поставить пандус, его нужно отремонтировать. Стоимость работ – 180 тысяч рублей
фото из архива героини публикации
Первоисточник «Страна Калининград»
Автор Оксана Сазонова
Автор Оксана Сазонова
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