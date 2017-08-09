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Судьба пандуса для Ани Боровковой зависит от соседей

9 август 2017, 16:19
Судьба пандуса для Ани Боровковой зависит от соседей
В апреле газета «Страна Калининград» рассказала историю 27-летней Ани Боровковой из Гусева: четыре года назад девушка попала в аварию и оказалась в инвалидной коляске.

Она справилась с трагедией, начала жить заново. Вот только выбраться из квартиры не может: у ее старой пятиэтажки высокое крыльцо со ступеньками и без пандуса, да и спуститься со второго этажа нет никакой возможности. Семья у Ани обычная – мама работает продавцом, отец ремонтирует машины. Денег на то, чтобы сделать все за свой счет, нет.

На коляску деньги собирали всем миром

Сразу после публикации администрация Гусева пообещала, что пандус будет, помогут и со ступенькоходом, чтобы спускаться с этажа. Была надежда, что уже летом Аня сможет бывать на свежем воздухе, ходить в гости к племяннику и на прием в поликлинику— у девушки стало ухудшаться зрение (мы уже писали о том, что попасть в здание можно, а вот перемещаться по этажам — нет. – Прим. авт.). С тех пор прошло четыре месяца, и ничего не изменилось.

Я так надеялась, – с разочарованием говорит Аня. – Чтобы на улице было удобно перемещаться, мы накопили денег на новую коляску (старая, б/у из Литвы, не подходит мне по размеру) — огромную сумму, 150 тысяч рублей: мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но езжу на нем по-прежнему только по квартире.

Как нам рассказали в администрации Гусева, на пандус средства нашли.

Их выделят по программе «Доступная среда», там предусмотрено софинансирование из областного и муниципального бюджетов, – пояснили в пресс-службе администрации. – Но сначала нужно отремонтировать крыльцо: выяснилось, что на старую конструкцию поставить пандус нельзя. Мы сделаем все, чтобы ускорить процесс всех согласований. Что касается ступенькохода, пока Ане предложено пользоваться тем, что есть в Комплексном центре социальной защиты. Чтобы найти средства на покупку нового, администрация обратилась в благотворительный фонд.

Виновато крыльцо

Так что все уперлось в крыльцо, а точнее — в шесть крылец: во всех подъездах они находятся в жутком состоянии и давно требуют капремонта. Делать его придется за счет общих средств дома. Несколько месяцев управляющая компания составляла смету, согласовывала ее с Фондом капремонта.

– Сумма выходит большая: каждое крыльцо обойдется в 180 тысяч рублей – и это при том, что мы максимально постарались удешевить конструкцию. Такой суммы на счету дома нет, согласятся ли люди доплачивать — не знаю. Будем искать подрядчиков, кто свободен и, может, предложит сделать подешевле. У нас в городе, к слову, их вообще выбор небольшой: крупные на такой объект не пойдут, а небольших и с гарантией качества осталось всего две-три компании. В ближайшее время проведем собрание жильцов, предложим сделать, к примеру, ремонт частями за два года — начать с крыльца в Анином подъезде, потом остальные. Или взять кредит у Фонда капремонта. Но решать в любом случае будут собственники, – рассказали корреспонденту «СК» в УК «ЦЖИ-Гусев».

Все эти месяцы Анна не сидела сложа руки: вдохновленная нашими публикациями и реакцией властей, она обращалась к депутатам, в правительство области, написала на прямую линию президента РФ. Недавно на девушку вышла компания «Технополис GS».

Мы получили все документы, рассматриваем возможность помочь Ане и купить ступенькоход (он стоит около 400 тысяч рублей. — Прим. авт.), – подтвердили нам в компании.

Вот так, в ожидании чуда, и проходит время. Аня не теряет надежды, ведь другого выхода у нее нет.

Судьба пандуса для Ани Боровковой зависит от соседей
На новую коляску девушка и ее семья копили целый год, в июле наконец удалось купить. Осталось как-то выбраться на улицу из квартиры


Это крыльцо у дома Ани. Оказалось, чтобы поставить пандус, его нужно отремонтировать. Стоимость работ – 180 тысяч рублей

фото из архива героини публикации

Первоисточник «Страна Калининград»
Автор Оксана Сазонова
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Сергей
# 1Сергей
Готов отремонтировать и за 10000, поставил поребрик и плитку тратуарную на ступении все. Какой нахрен 180000 руб? Цемент с Африки везут?
Вчера, 16:49   ЦитироватьОтветить8
Гость Местный
# 2Гость Местный
Может я чего не понимаю, но почему надо обязательно ремонтировать ступеньки в шести подъездах? Разве нельзя отремонтировать только в подъезде у Ани, а ремонтировать или нет в остальных подъездах уже решать на общедомовом собрание? Местные власти покупают себе машины за миллионы из бюджетных средств, а на ремонт крыльца для девочки денег нет. Это просто пздц, других слов нет.
Вчера, 16:57   ЦитироватьОтветить12
Сергей
# 3Сергей
Гость Местный,
Вы хотите, чтобы у людей в остальных 5-ти подъездах открылась язва желочного пузыря?
Вчера, 17:08   ЦитироватьОтветить4
Гость Местный
# 4Гость Местный
Цитата: Сергей
Гость Местный,
Вы хотите, чтобы у людей в остальных 5-ти подъездах открылась язва желочного пузыря?

Уверен что большинство соседей из других подъездов только порадуются. Для них в этом нет такой необходимости как для Ани.
Вчера, 17:22   ЦитироватьОтветить5
ленин
# 5ленин
чем дороже тем откат больше.....любой нормальный сварщик за 30.000 сварит и установит - только предложите. люди найдутся я уверен.
Вчера, 17:52   ЦитироватьОтветить3
Гусевец
# 6Гусевец
Ну зла на вас не хватает ! Ну сделайте вы одно крыльцо! Все остальные можно только подремонтировать ! Запросили на весь дом, а почему под эту марку не просите на замену труб, ремонт кровли , не забудьте перечислить все, что требуется отремонтировать на этом доме. А инвалид ждет больше года и еще подождет! Анна в прокуратуру немедленно !
Вчера, 20:02   ЦитироватьОтветить4
Алексей
# 7Алексей
Не надо писать гневные комментарии. Первое, Смета должна будет пройти проверку в государственной службе по ценообразованию. Второе, ремонт всех крылец это решение собственников помещений в доме. Третье, смета составлена на основании проектной документации и четвертое, средства на основании решения общего собрания будут направлены из специального счета капитального ремонта. Первым будет произведен ремонт для подъезда, в котором живёт девушка с ограниченными возможностями. И последнее, на основании действующих нормативов и стандартов - установка пандуса должно соответствовать проекту, национальному стандарту и материалы должны быть сертифицированы, чтобы никто с этого пандуса не убился и люди с ограниченными возможностями могли с него спуститься или подняться!
Вчера, 20:19   ЦитироватьОтветить0
ленин
# 8ленин
все сделают как положено для красивого отката.а не для блага и удобства девушки.
Вчера, 20:50   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 9Гость Виталий
Конечно, все деньги этого дома тратить на одного человека неразумно. Я понимаю жителей дома, кто откажется от такого варианта. Здесь надо искать другие варианты.
Варианты такие:
1. Партии. Самый маловероятный. Партии ЕР, ЛДПР, КПРФ обычно выделяют копейки на благотворительность, но на пакеты, кепки, футболки и рекламу не жалеют.
2. Предприятия, фирмы и ЧП. Более вероятный. Могут выделить какие-то суммы, но при условии, что их будут рекламировать везде.Но большенству фирмочек этого не надо, т.к. их и так знают в городе.
3.Население.Самый вероятный. Собрать самим гусевцам. Но на это нужна кампания друзей и родственников девушке. Чтобы везде в Гусеве была реклама о сборе средств. Сдадим по 100 рублей каждый и у девушки будет суперпандус.
Вчера, 21:01   ЦитироватьОтветить5

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