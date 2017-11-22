План по снижению потерь электроэнергии перевыполнен в семи районах области

22 ноябрь 2017, 20:23

За девять месяцев текущего года «Янтарьэнерго» удалось увеличить полезный отпуск электроэнергии и сократить потери ресурса. Согласно статистике, за указанный период компания «отпустила» потребителям по всей области более трех млрд киловатт-часов (кВтч) энергии, потеряв при этом примерно 453,5 млн киловатт-часов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, доля потерь электричества в филиалах «Янтарьэнерго» сократилась на 1,9%.Напомним, снижение уровня потерь — ключевой показатель эффективности деятельности сетевой компании. Энергетики делят потери на технические и коммерческие. Последние – это воровство электроэнергии.Доля потерь энергии в структурных подразделениях «Янтарьэнерго» разная. В семи районах электрических сетей (РЭС) план 2017 года по снижению потерь энергоресурса перевыполнен (см. инфографику). Лидер – Светлогорский РЭС (перевыполнение на 5,24 %). За ним следует Озерский РЭС (4 %), замыкает тройку лидеров Багратионовский РЭС (2,25 %). Четвертое место – у Мамоновского РЭС (1,67 %), пятое – у Гусевского РЭС (1,37%), близок к нему Светловский РЭС (1,29%). Незначительное перевыполнение плана в областном центре (0,45%).Положительной динамике способствуют мероприятия по развитию систем учета электроэнергии. В рамках реализации совместного проекта АО «Янтарьэнерго» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Строительство интеллектуальных сетей» по всей Калининградской области установлено 52 477 «умных» счётчиков. Благодаря предпринятым мерам энергетикам удалось снизить потери ресурса более чем на 38,8 млн киловатт-часов. Только за девять месяцев этого года специалисты компании смонтировали более 30 тысяч современных приборов учета (ПУ). Кроме того, «умные» ПУ устанавливаются также по программам «Энергосервисный договор 2,3».Благодаря рейдовой работе, проводимой энергетиками в регионе, за этот год удалось выявить почти 800 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Юридические и физические лица «своровали» почти 7 млн кВт/ч энергоресурса, нанеся тем самым экономический ущерб сетевой компании в размере более 23 млн рублей. За потребленные киловатт-часы нарушителям придётся заплатить.