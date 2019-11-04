В Гусевском районе перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии

Большаковский РЭС;

Гвардейский РЭС;

Озерский РЭС;

Светловский РЭС;

Гусевский РЭС;

Нестеровский РЭС;

Светлогорский РЭС;

Краснознаменский РЭС;

Черняховский РЭС;

Зеленоградский РЭС;

Гурьевский РЭС.



За 9 месяцев 2019 года «Россети Янтарь» удалось увеличить полезный отпуск электроэнергии и сократить потери ресурса. За указанный период компания «отпустила» потребителям по всей области более трех млрд киловатт-часов, «потеряв» при этом примерно 322 млн киловатт-часов. По сравнению с 2018 годом потери уменьшились на 1,17%.Уровень потерь электроэнергии в округах региона разный. В одиннадцати районах электрических сетей (РЭС), а также в филиале Городские электрические сети план по снижению потерь перевыполнен. Лидирует Большаковский РЭС.«Снижение потерь является одним из приоритетных направлений деятельности „Россети Янтарь“. В рамках цифровизации мы одними из первых в стране начали внедрять в работу электросетевого комплекса систему энергомониторинга. И во многом благодаря „умным“ счетчикам в Цифровом РЭС удалось снизить потери практически в три раза», — прокомментировал генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.Одной из самых эффективных мер борьбы с коммерческими потерями и незаконным использованием электроэнергии в сетях является установка «интеллектуальных» приборов учета. «Россети Янтарь» по всей Калининградской области смонтировали 108 702 «умных» счетчика.Рейтинг районов электрических сетей «Россети Янтарь», перевыполнивших план по снижению потерь электроэнергии за 9 месяцев 2019 года: