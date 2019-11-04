В Гусевском районе перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии

Уровень потерь электроэнергии в округах региона разный. В одиннадцати районах электрических сетей (РЭС), а также в филиале Городские электрические сети план по снижению потерь перевыполнен. Лидирует Большаковский РЭС.
«Снижение потерь является одним из приоритетных направлений деятельности „Россети Янтарь“. В рамках цифровизации мы одними из первых в стране начали внедрять в работу электросетевого комплекса систему энергомониторинга. И во многом благодаря „умным“ счетчикам в Цифровом РЭС удалось снизить потери практически в три раза», — прокомментировал генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.
Одной из самых эффективных мер борьбы с коммерческими потерями и незаконным использованием электроэнергии в сетях является установка «интеллектуальных» приборов учета. «Россети Янтарь» по всей Калининградской области смонтировали 108 702 «умных» счетчика.
Рейтинг районов электрических сетей «Россети Янтарь», перевыполнивших план по снижению потерь электроэнергии за 9 месяцев 2019 года:
- Большаковский РЭС;
- Гвардейский РЭС;
- Озерский РЭС;
- Светловский РЭС;
- Гусевский РЭС;
- Нестеровский РЭС;
- Светлогорский РЭС;
- Краснознаменский РЭС;
- Черняховский РЭС;
- Зеленоградский РЭС;
- Гурьевский РЭС.