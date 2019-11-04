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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском районе перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии

4 ноября 2019, 17:59
В Гусевском районе перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии
За 9 месяцев 2019 года «Россети Янтарь» удалось увеличить полезный отпуск электроэнергии и сократить потери ресурса. За указанный период компания «отпустила» потребителям по всей области более трех млрд киловатт-часов, «потеряв» при этом примерно 322 млн киловатт-часов. По сравнению с 2018 годом потери уменьшились на 1,17%.

Уровень потерь электроэнергии в округах региона разный. В одиннадцати районах электрических сетей (РЭС), а также в филиале Городские электрические сети план по снижению потерь перевыполнен. Лидирует Большаковский РЭС.

«Снижение потерь является одним из приоритетных направлений деятельности „Россети Янтарь“. В рамках цифровизации мы одними из первых в стране начали внедрять в работу электросетевого комплекса систему энергомониторинга. И во многом благодаря „умным“ счетчикам в Цифровом РЭС удалось снизить потери практически в три раза», — прокомментировал генеральный директор «Россети Янтарь» Кирилл Юткин.

Одной из самых эффективных мер борьбы с коммерческими потерями и незаконным использованием электроэнергии в сетях является установка «интеллектуальных» приборов учета. «Россети Янтарь» по всей Калининградской области смонтировали 108 702 «умных» счетчика.

Рейтинг районов электрических сетей «Россети Янтарь», перевыполнивших план по снижению потерь электроэнергии за 9 месяцев 2019 года:

  1. Большаковский РЭС;
  2. Гвардейский РЭС;
  3. Озерский РЭС;
  4. Светловский РЭС;
  5. Гусевский РЭС;
  6. Нестеровский РЭС;
  7. Светлогорский РЭС;
  8. Краснознаменский РЭС;
  9. Черняховский РЭС;
  10. Зеленоградский РЭС;
  11. Гурьевский РЭС.
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