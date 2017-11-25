В ГДК состоялись общественные обсуждения первого дизайн-проекта дворовой территории
25 ноябрь 2017, 16:35
В Городском доме культуры состоялись общественные обсуждения первого дизайн-проекта дворовой территории, благоустройство которой пройдёт в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Городской дом культуры Админстрация Гусевского района
На обсуждениях присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Владимир Козьяков, начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко, депутат окружного Совета депутатов Евгений Ячменев, а также жители домов улиц Ульяновых, Менделеева, Железнодорожной и Победы.
Граждане активно высказывали свое видение концепции двора. Острым вопросом стало расположение автомобильных парковок. Звучали предложения по организации зеленых насаждений, детских площадок, освещения и многое другое. Все предложения зафиксированы в общем протоколе собрания.
Итогом сегодняшней встречи стала согласованная и одобренная жителями схема реконструкции двора, которая будет повторно направлена им для протоколирования определенных видов работ. После чего администрацией муниципалитета будет составлена проектно-сметная документация для окончательного утверждения плана благоустройства дворовой территории.
На обсуждениях присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Владимир Козьяков, начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко, депутат окружного Совета депутатов Евгений Ячменев, а также жители домов улиц Ульяновых, Менделеева, Железнодорожной и Победы.
Граждане активно высказывали свое видение концепции двора. Острым вопросом стало расположение автомобильных парковок. Звучали предложения по организации зеленых насаждений, детских площадок, освещения и многое другое. Все предложения зафиксированы в общем протоколе собрания.
Итогом сегодняшней встречи стала согласованная и одобренная жителями схема реконструкции двора, которая будет повторно направлена им для протоколирования определенных видов работ. После чего администрацией муниципалитета будет составлена проектно-сметная документация для окончательного утверждения плана благоустройства дворовой территории.
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