Стройцентр
Новости / Общество

В ГДК состоялись общественные обсуждения первого дизайн-проекта дворовой территории

25 ноябрь 2017, 16:35
В ГДК состоялись общественные обсуждения первого дизайн-проекта дворовой территории
В Городском доме культуры состоялись общественные обсуждения первого дизайн-проекта дворовой территории, благоустройство которой пройдёт в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

На обсуждениях присутствовали первый заместитель главы администрации Александр Китаев, заместитель главы администрации Владимир Козьяков, начальник Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павел Нефедов, начальник Управления архитектуры и градостроения Дим Охрименко, депутат окружного Совета депутатов Евгений Ячменев, а также жители домов улиц Ульяновых, Менделеева, Железнодорожной и Победы.

Граждане активно высказывали свое видение концепции двора. Острым вопросом стало расположение автомобильных парковок. Звучали предложения по организации зеленых насаждений, детских площадок, освещения и многое другое. Все предложения зафиксированы в общем протоколе собрания.

Итогом сегодняшней встречи стала согласованная и одобренная жителями схема реконструкции двора, которая будет повторно направлена им для протоколирования определенных видов работ. После чего администрацией муниципалитета будет составлена проектно-сметная документация для окончательного утверждения плана благоустройства дворовой территории.
Теги: Городской дом культуры Админстрация Гусевского района
0 просмотров
0
Другие новости по теме
План проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
План проекта в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
Разработан первый проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
Разработан первый проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Евгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска