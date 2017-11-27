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На мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга гусевских военнослужащих

27 ноябрь 2017, 18:33
На мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга гусевских военнослужащих
В минувшее воскресенье на мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга военнослужащих роты молодого пополнения призыва «Осень 2017 года» 79-ой гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Поддержать новобранцев пришли их родители, родные, друзья. И все с нетерпеньем ждали, когда их солдат выйдет произнести такие важные и ответственные в его жизни слова.

С этим знаменательным днем молодых военнослужащих поздравили заместитель командира 79-й Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник Валерий Рыжак, председатель Комитета Ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева, участник ВОВ Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-ой отдельной мотострелковой бригады Василий Коляго.
Теги: присяга военные
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ЧЕЛОВЕК
# 1ЧЕЛОВЕК
Господа Единоросы! А что же вы комменты рекомендовали закрыть по вашей новости? Или не хотите ГЛАС НАРОДА услышать???
Вчера, 21:37   ЦитироватьОтветить3
человек 2
# 2человек 2
Пономарёву Л.Л. вновь возвернувшуюся в Гусев прячете или ещё кого??? Так это бесполезно и глупо! Люди знают ЧТО ОНА ТАКОЕ!!! Даёшь обратно в родной город бездарей залётных!!!
Вчера, 21:43   ЦитироватьОтветить1
Горожанин
# 3Горожанин
И мой коммент про уровень образованности административных служащих моментально удалили. Все понятно. Партия власти рулит!
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 4Admin
Цитата: Горожанин
И мой коммент про уровень образованности административных служащих моментально удалили. Все понятно. Партия власти рулит!

Да причем здесь партия власти? У вас мания. Первые 2 комментария были об ошибке в заголовке новости, которую я исправил. Я их удалил, так как они стали бессмысленными. И ошибку допустил именно я, а не городская администрация.
Вчера, 22:43   ЦитироватьОтветить1
леонид
# 5леонид
я тоже про съезд ,,,,,,большевиков-единороссов ну, очень интересные фотографии, где бы я их увидел всех вместе, нашу элиту, нашу гордость. Очень тронули фото, где наши, вашим, какие то подарки вручают, вот от кого , нам так легко живется.
Вчера, 23:23   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 6Прохожий
Цитата: ЧЕЛОВЕК
Господа Единоросы! А что же вы комменты рекомендовали закрыть по вашей новости? Или не хотите ГЛАС НАРОДА услышать???

ЧЕЛОВЕК, вы не правы.
Благодаря таким публикациям народ узнаёт, чем они занимаются в рабочее время... wink
Сегодня, 07:16   ЦитироватьОтветить0

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