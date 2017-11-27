На мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга гусевских военнослужащих
27 ноябрь 2017, 18:33
В минувшее воскресенье на мемориале «Аллея Славы» состоялось торжественная присяга военнослужащих роты молодого пополнения призыва «Осень 2017 года» 79-ой гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.присяга военные
Поддержать новобранцев пришли их родители, родные, друзья. И все с нетерпеньем ждали, когда их солдат выйдет произнести такие важные и ответственные в его жизни слова.
С этим знаменательным днем молодых военнослужащих поздравили заместитель командира 79-й Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник Валерий Рыжак, председатель Комитета Ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева, участник ВОВ Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-ой отдельной мотострелковой бригады Василий Коляго.
Поддержать новобранцев пришли их родители, родные, друзья. И все с нетерпеньем ждали, когда их солдат выйдет произнести такие важные и ответственные в его жизни слова.
С этим знаменательным днем молодых военнослужащих поздравили заместитель командира 79-й Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени отдельной мотострелковой бригады, гвардии-полковник Валерий Рыжак, председатель Комитета Ветеранов ВОВ, почетный житель города Гусева, участник ВОВ Сергей Семенихин, председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк, председатель Совета ветеранов 79-ой отдельной мотострелковой бригады Василий Коляго.
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