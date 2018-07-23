22 июля 2018 года в сквере «Аллея Славы» состоялась торжественная церемония военной присяги молодого пополнения призыва «Весна 2018 года» 79-й гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова второй степени отдельной мотострелковой бригады.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Торжественную клятву на верность Отечеству произнесли более 60-ти молодых бойцов.
С этим значимымднем новобранцев поздравили и. о. заместителя главы администрации МО «Гусевский городской округ» Павел Нефедов и депутат окружного Совета депутатов Александр Тарасов.
В сквере «Аллея Славы» состоялась торжественная церемония военной присяги молодого пополнения
23 июля 2018, 15:13
военные присяга
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