Глава городской администрации совместно с секретарем местного отделения ЕР провели прием граждан
1 декабрь 2017, 21:21
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Распоповым провели прием граждан.Евгений Михайлов Дмитрий Распопов Админстрация Гусевского района Единая Россия
Мероприятие было приурочено к 16-летию партии «Единая Россия» и проходило в общественной приемной местного отделения партии.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители обращались по вопросам постановки на очередь нуждающихся в предоставлении жилья, благоустройства территории возле дома, сокращения сроков на получение разрешения по индивидуальному жилищному строительству, а также с жалобами на некачественный ремонт дома.
Глава администрации дал разъяснения на все обращения граждан и в этот же день поручил своим сотрудникам оказать содействие жителям в разрешении их вопросов.
Положительно решился и вопрос ребят из сборной команды КВН г. Гусева. Администрация округа окажет финансовую поддержку нашей команде в поездке и выступлении в финале межрегиональной лиги КВН «РИГА».
Мероприятие было приурочено к 16-летию партии «Единая Россия» и проходило в общественной приемной местного отделения партии.
Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители обращались по вопросам постановки на очередь нуждающихся в предоставлении жилья, благоустройства территории возле дома, сокращения сроков на получение разрешения по индивидуальному жилищному строительству, а также с жалобами на некачественный ремонт дома.
Глава администрации дал разъяснения на все обращения граждан и в этот же день поручил своим сотрудникам оказать содействие жителям в разрешении их вопросов.
Положительно решился и вопрос ребят из сборной команды КВН г. Гусева. Администрация округа окажет финансовую поддержку нашей команде в поездке и выступлении в финале межрегиональной лиги КВН «РИГА».
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