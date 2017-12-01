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Глава городской администрации совместно с секретарем местного отделения ЕР провели прием граждан

1 декабрь 2017, 21:21
Глава городской администрации совместно с секретарем местного отделения ЕР провели прием граждан
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Распоповым провели прием граждан.

Мероприятие было приурочено к 16-летию партии «Единая Россия» и проходило в общественной приемной местного отделения партии.

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, жители обращались по вопросам постановки на очередь нуждающихся в предоставлении жилья, благоустройства территории возле дома, сокращения сроков на получение разрешения по индивидуальному жилищному строительству, а также с жалобами на некачественный ремонт дома.

Глава администрации дал разъяснения на все обращения граждан и в этот же день поручил своим сотрудникам оказать содействие жителям в разрешении их вопросов.

Положительно решился и вопрос ребят из сборной команды КВН г. Гусева. Администрация округа окажет финансовую поддержку нашей команде в поездке и выступлении в финале межрегиональной лиги КВН «РИГА».
Теги: Евгений Михайлов Дмитрий Распопов Админстрация Гусевского района Единая Россия
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Не берут с собой
# 1Не берут с собой
Самые бедные, и правда. А потом живет эта команда за муниципальный счет в дорогущих отелях. Да и команда видимо так и не пришла, главному квнщику пришлось людей со стороны набрать для "попрошайничества"!
Вот так и живем...
Вчера, 21:59   ЦитироватьОтветить3
Хочу спросить
# 2Хочу спросить
Володя Наставнёв, Вы здоровый крепкий парень, не стыдно Вам попрошайничать постоянно? Ответьте, пожалуйста! Я бы Вам предложил отказаться от поездки, а денюшки передать на строительство пандуса, для девушки, которой трудно выйти из дома. Согласитесь ей ведь нужнее! А вы, молодые ребята, могли бы заработать и съездить на свои кровные, если уж так вам хочется в Риге пошиковать. Подумайте, пожалуйста!
Вчера, 23:16   ЦитироватьОтветить2

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