Пандус для Ани Боровковой обещают сделать до конца следующей недели
2 декабрь 2017, 17:58
Из резервного фонда непредвиденных расходов администрации МО «Гусевский городской округ» выделено 225 000 рублей для строительства пандуса возле дома № 24 улицы Ломоносова г. Гусева. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.
Пандус необходим для беспрепятственного выхода из дома жительницы нашего города, которая вследствие автомобильной аварии оказалась прикована к инвалидной коляске.
После прохождения всех необходимых процедур (составления проектно-сметной документации, проведения конкурса по определению подрядной организации и т.д.), возле отремонтированного крыльца указанного дома, начались работы по обустройству пандуса. На данный момент уже установлен каркас. Работы планируется завершить до конца следующей недели.
Пандус необходим для беспрепятственного выхода из дома жительницы нашего города, которая вследствие автомобильной аварии оказалась прикована к инвалидной коляске.
После прохождения всех необходимых процедур (составления проектно-сметной документации, проведения конкурса по определению подрядной организации и т.д.), возле отремонтированного крыльца указанного дома, начались работы по обустройству пандуса. На данный момент уже установлен каркас. Работы планируется завершить до конца следующей недели.
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