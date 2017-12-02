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Пандус для Ани Боровковой обещают сделать до конца следующей недели

2 декабрь 2017, 17:58
Из резервного фонда непредвиденных расходов администрации МО «Гусевский городской округ» выделено 225 000 рублей для строительства пандуса возле дома № 24 улицы Ломоносова г. Гусева. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Пандус необходим для беспрепятственного выхода из дома жительницы нашего города, которая вследствие автомобильной аварии оказалась прикована к инвалидной коляске.

После прохождения всех необходимых процедур (составления проектно-сметной документации, проведения конкурса по определению подрядной организации и т.д.), возле отремонтированного крыльца указанного дома, начались работы по обустройству пандуса. На данный момент уже установлен каркас. Работы планируется завершить до конца следующей недели.
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