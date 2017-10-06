Пандус для Ани из Гусева: почти победа
6 октябрь 2017, 14:34
фото из архива героини материала
В апреле газета «Страна Калининград» рассказала историю 27-летней Ани Боровковой из Гусева: четыре года назад девушка попала в аварию и оказалась в инвалидной коляске.
Бороться ей пришлось не только с тяжелой травмой, но и за право выходить из дома: она месяцами не могла выбраться из своей пятиэтажки, потому что в советском здании нет пандуса (а поменять жилье на другое, более подходящее ситуации, нет возможности).
Аня просто поделилась, ни о чем не просила и ни на что не рассчитывала — хрупкая, но сильная девушка привыкла полагаться только на себя и родных. Но еще весной местные власти отреагировали на публикацию и пообещали помочь.
«Я мечтала, как наконец окажусь летом на свежем воздухе, смогу встретиться с друзьями, погулять с племянником», – говорила корреспонденту «СК» Аня.
Но шел месяц за месяцем, и ничего не происходило: журналисты нашей газеты следили за ситуацией, писали о новостях. Вроде бы чиновники, управляющая компания были «за», но дело стояло и обрастало новыми сложностями. Оказалось, что поставить пандус на старое крыльцо нельзя, оно требует капитального ремонта. Поскольку деньги будут тратиться общие, согласие на такие работы должны дать все собственники дома – и это при том, что рядом еще пять точно таких же «убитых» подъездов и куча других проблем, ведь советское наследние не ремонтировалось десятилетиями и пришло в упадок.
Аня продолжала надеяться, но в последнее время даже ее оптимизм начал давать сбои.
«Чтобы на улице было удобно перемещаться, мы накопили денег на новую коляску (старая, б/у из Литвы, не подходила мне по размеру) — огромную сумму: 150 тысяч рублей. Мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но езжу на нем по-прежнему только по квартире», – признается наша героиня.
И вот спустя почти полгода после первой публикации дело сдвинулось с мертвой точки. На прошлой неделе начался ремонт крыльца.
«Не могу передать, как рада! Говорят, что пройдет две-три недели, и можно будет ставить пандус. А это значит, что я смогу выйти на улицу в этом году — честно говоря, уже и не надеялась, – делится с нами девушка. – Спасибо всем, кто поддерживал меня, писал теплые слова в интернете».
Конечно, пандус не решит всех проблем: его установят на крыльце, но нужно еще как-то спускаться по лестницам со второго этажа. Тут бы помог ступенькоход (мобильный лестничный подъемник), но стоит он больше 400 тысяч рублей. Аня обращалась к депутатам, подумать о его приобретении обещали и бизнесмены, но пока без результата. Ступенькоход есть в местном центре соцобслуживания, но воспользоваться им можно только по предварительному заказу и не часто — это, конечно, уже немало, но о свободе передвижения в таком случае говорить не приходится.
Мы продолжим следить за судьбой Ани и обязательно навестим ее, когда установят пандус. Это важно, и не только для Ани: она, как и другие колясочники, имеет право на будущее — и ее победа, возможно, станет примером и надеждой для других калининградцев.
«По закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления. 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца и последующей установке пандуса за счет средств капитального ремонта», - говорит Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства области.
Министерство социальной политики Калининградской области работает над созданием регионального перечня технических средств реабилитации, в которые войдет мобильный лестничный ступенькоход. При принятии нормативно-правового акта о создании такого перечня в 2018 году появится возможность выделять подъемник в индивидуальное пользование инвалидам-колясочникам.
Сейчас Аня и ее любимый племянник Рома вместе гуляют редко. Возможно, скоро это можно будет исправить
Работы по ремонту крыльца в доме Ани начались в прошлый понедельник
Бороться ей пришлось не только с тяжелой травмой, но и за право выходить из дома: она месяцами не могла выбраться из своей пятиэтажки, потому что в советском здании нет пандуса (а поменять жилье на другое, более подходящее ситуации, нет возможности).
Оптимизм стал иссякать
Аня просто поделилась, ни о чем не просила и ни на что не рассчитывала — хрупкая, но сильная девушка привыкла полагаться только на себя и родных. Но еще весной местные власти отреагировали на публикацию и пообещали помочь.
«Я мечтала, как наконец окажусь летом на свежем воздухе, смогу встретиться с друзьями, погулять с племянником», – говорила корреспонденту «СК» Аня.
Но шел месяц за месяцем, и ничего не происходило: журналисты нашей газеты следили за ситуацией, писали о новостях. Вроде бы чиновники, управляющая компания были «за», но дело стояло и обрастало новыми сложностями. Оказалось, что поставить пандус на старое крыльцо нельзя, оно требует капитального ремонта. Поскольку деньги будут тратиться общие, согласие на такие работы должны дать все собственники дома – и это при том, что рядом еще пять точно таких же «убитых» подъездов и куча других проблем, ведь советское наследние не ремонтировалось десятилетиями и пришло в упадок.
Аня продолжала надеяться, но в последнее время даже ее оптимизм начал давать сбои.
«Чтобы на улице было удобно перемещаться, мы накопили денег на новую коляску (старая, б/у из Литвы, не подходила мне по размеру) — огромную сумму: 150 тысяч рублей. Мама продала украшения, родные откладывали понемногу с зарплат, бабушка — с пенсии, помогли друзья. Пришлось взять кредит. Теперь у меня новый удобный «трон», но езжу на нем по-прежнему только по квартире», – признается наша героиня.
Лед наконец тронулся
И вот спустя почти полгода после первой публикации дело сдвинулось с мертвой точки. На прошлой неделе начался ремонт крыльца.
«Не могу передать, как рада! Говорят, что пройдет две-три недели, и можно будет ставить пандус. А это значит, что я смогу выйти на улицу в этом году — честно говоря, уже и не надеялась, – делится с нами девушка. – Спасибо всем, кто поддерживал меня, писал теплые слова в интернете».
Конечно, пандус не решит всех проблем: его установят на крыльце, но нужно еще как-то спускаться по лестницам со второго этажа. Тут бы помог ступенькоход (мобильный лестничный подъемник), но стоит он больше 400 тысяч рублей. Аня обращалась к депутатам, подумать о его приобретении обещали и бизнесмены, но пока без результата. Ступенькоход есть в местном центре соцобслуживания, но воспользоваться им можно только по предварительному заказу и не часто — это, конечно, уже немало, но о свободе передвижения в таком случае говорить не приходится.
Мы продолжим следить за судьбой Ани и обязательно навестим ее, когда установят пандус. Это важно, и не только для Ани: она, как и другие колясочники, имеет право на будущее — и ее победа, возможно, станет примером и надеждой для других калининградцев.
Официально
«По закону обеспечить доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, в том числе домам, – прямая обязанность местных органов самоуправления. 14 сентября было проведено собрание собственников жилья и принято решение о ремонте крыльца и последующей установке пандуса за счет средств капитального ремонта», - говорит Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства области.
Министерство социальной политики Калининградской области работает над созданием регионального перечня технических средств реабилитации, в которые войдет мобильный лестничный ступенькоход. При принятии нормативно-правового акта о создании такого перечня в 2018 году появится возможность выделять подъемник в индивидуальное пользование инвалидам-колясочникам.
Сейчас Аня и ее любимый племянник Рома вместе гуляют редко. Возможно, скоро это можно будет исправить
Работы по ремонту крыльца в доме Ани начались в прошлый понедельник
Первоисточник «Страна Калининград»
Автор Оксана Сазонова
Автор Оксана Сазонова
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