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Старшеклассницы из Гусева стали победителями конкурса «Природа в книге. Природа в жизни. Природа в кадре!»

6 декабрь 2017, 16:13
Старшеклассницы из Гусева стали победителями конкурса «Природа в книге. Природа в жизни. Природа в кадре!»
Финал Областного экологического конкурса «Природа в книге. Природа в жизни. Природа в кадре!» и церемония награждения победителей прошли в Калининградской областной детской библиотеке им. Гайдара.

Наш город на конкурсе представляли старшеклассницы Елена Латышева и Дарья Хвалей (руководитель – зам. директора по работе с детьми МБУ «Гусевское бюджетное учреждение» Дорогова Татьяна Антанасовна). Видеорепортаж «Прогулки по Краснолесью», подготовленный нашими девушками, занял первое место в номинации «Природная уникальность».

Конкурс широко освещался средствами массовой информации Калининградской области. В его жюри вошли библиотекари, краеведы, экологи, писатели, представители общественных организаций и СМИ области.

Поздравляем девчонок с победой и желаем новых творческих успехов!
Теги: конкурс библиотека
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