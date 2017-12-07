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«ОТР»: В Гусеве инвалиду-колясочнику установят индивидуальный пандус

7 декабрь 2017, 15:36
«ОТР»: В Гусеве инвалиду-колясочнику установят индивидуальный пандус
В одном из домов города Гусева Калининградской области рабочие заканчивают установку индивидуального пандуса для инвалида-колясочника. Строительства ждали почти год. Жильцы отказались дать деньги из фонда на капремонт и администрация выделила их из городского бюджета. Репортаж об этом подготовило Общественное российское телевидение.

Каркас будущего пандуса для Анны Боровковой уже готов. К концу недели, обещает подрядчик, она сможет протестировать сооружение, передает ОТР.

Молодая жительница Гусева оказалась прикованной к инвалидной коляске после автомобильной аварии. С весны этого года она стала просить чиновников сделать для нее пандус, чтобы можно было выходить на улицу. Власти предложили ее соседям - остальным жителям многоэтажки - решить вопрос на собрании собственников, чтобы выделить часть необходимой суммы со спецсчета, на который они перечисляют деньги на будущий капремонт. Но люди помочь соседке-инвалиду отказались.

Анна Боровкова житель Гусева: «Я молодая, хочу дальше жить, крутиться, также в этой жизни, как и было раньше. Коляска - это ноги + сейчас я мотаюсь по больницам в связи с ухудшением состоянием здоровья,родственники выносят на улицу, вот это мой выход в больницу, как на свет».

В Гусевской администрации говорят, что все муниципальные учреждения: детская школа искусств, больница, ФОК - уже давно оснащены пандусами для маломобильных людей, но для конкретного человека такое сооружение за счет бюджетных средств строят впервые. Хотя в Гусеве живут около 40 инвалидов-колясочников.

Тамара Ремонтова, начальник управления социальной защиты населения Администрации МО «Гусевский городской округ»: «На устройство пандуса к данному дому было выделено 225 тысяч рублей из резервного фонда главы администрации».

Анна живет на втором этаже. Чтобы добраться до нового пандуса, ей понадобится еще ступенькоход. В Гусеве есть служба социального такси, которое перевозит аппарат. Инвалиды могут звонить и заказывать его.

Но это не всегда удобно. Поэтому Анна Боровкова написала письмо президенту с просьбой помочь ей приобрести личный ступенькоход.
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Не сосед
# 1Не сосед
Соседи мудаки, если зажали копеечку с "общака". Возможно проще было найти квартиру ближе к центру города на первом этаже.
Сегодня, 15:58   ЦитироватьОтветить0
Житель города
# 2Житель города
Мы рады за Анну, но а остальным 39 инвалидам что делать? неужели город не может обеспечить нуждающихся в таких пандусах? Властям пора бы уже заботиться о своих гражданах, а то налоги плати а взамен - "денег нет, но вы держитесь!"
Сегодня, 16:33   ЦитироватьОтветить4
Алексей
# 3Алексей
В сюжете канала журналист предоставил недостоверную информацию. Ничего собственники никому не отказывали. Суть вопроса изначально была такая: администрация на общем собрании попросила разрешения собственников об установке пандуса за счет средств бюджета. Собственники дали администрации разрешение, кроме того в целях установки пандуса собственники решили потратить средства на новое крыльцо для пандуса, которое за счет бюджета обещали установить сотрудники администрации. Что и было сделано. Администрация с сентября месяца не "спешила" устанавливать пандус, хотя к этому времени новое крыльцо уже было установлено. Пока семья Анны не написали обращение Президенту. И только после пинка сверху главе работа по установке пандуса "закипела". Так что собственники здесь ни причем. Кстати, в этом доме в других подъездах проживают люди с ограниченными возможностями и собственники на общем собрании решили капитально отремонтировать остальные крыльца за счет средств спецсчета капремонта, а вдруг кто-то напишет президенту или губернатору
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить0

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