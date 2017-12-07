«ОТР»: В Гусеве инвалиду-колясочнику установят индивидуальный пандус
7 декабрь 2017, 15:36
В одном из домов города Гусева Калининградской области рабочие заканчивают установку индивидуального пандуса для инвалида-колясочника. Строительства ждали почти год. Жильцы отказались дать деньги из фонда на капремонт и администрация выделила их из городского бюджета. Репортаж об этом подготовило Общественное российское телевидение.
Каркас будущего пандуса для Анны Боровковой уже готов. К концу недели, обещает подрядчик, она сможет протестировать сооружение, передает ОТР.
Молодая жительница Гусева оказалась прикованной к инвалидной коляске после автомобильной аварии. С весны этого года она стала просить чиновников сделать для нее пандус, чтобы можно было выходить на улицу. Власти предложили ее соседям - остальным жителям многоэтажки - решить вопрос на собрании собственников, чтобы выделить часть необходимой суммы со спецсчета, на который они перечисляют деньги на будущий капремонт. Но люди помочь соседке-инвалиду отказались.
Анна Боровкова житель Гусева: «Я молодая, хочу дальше жить, крутиться, также в этой жизни, как и было раньше. Коляска - это ноги + сейчас я мотаюсь по больницам в связи с ухудшением состоянием здоровья,родственники выносят на улицу, вот это мой выход в больницу, как на свет».
В Гусевской администрации говорят, что все муниципальные учреждения: детская школа искусств, больница, ФОК - уже давно оснащены пандусами для маломобильных людей, но для конкретного человека такое сооружение за счет бюджетных средств строят впервые. Хотя в Гусеве живут около 40 инвалидов-колясочников.
Тамара Ремонтова, начальник управления социальной защиты населения Администрации МО «Гусевский городской округ»: «На устройство пандуса к данному дому было выделено 225 тысяч рублей из резервного фонда главы администрации».
Анна живет на втором этаже. Чтобы добраться до нового пандуса, ей понадобится еще ступенькоход. В Гусеве есть служба социального такси, которое перевозит аппарат. Инвалиды могут звонить и заказывать его.
Но это не всегда удобно. Поэтому Анна Боровкова написала письмо президенту с просьбой помочь ей приобрести личный ступенькоход.
Каркас будущего пандуса для Анны Боровковой уже готов. К концу недели, обещает подрядчик, она сможет протестировать сооружение, передает ОТР.
Молодая жительница Гусева оказалась прикованной к инвалидной коляске после автомобильной аварии. С весны этого года она стала просить чиновников сделать для нее пандус, чтобы можно было выходить на улицу. Власти предложили ее соседям - остальным жителям многоэтажки - решить вопрос на собрании собственников, чтобы выделить часть необходимой суммы со спецсчета, на который они перечисляют деньги на будущий капремонт. Но люди помочь соседке-инвалиду отказались.
Анна Боровкова житель Гусева: «Я молодая, хочу дальше жить, крутиться, также в этой жизни, как и было раньше. Коляска - это ноги + сейчас я мотаюсь по больницам в связи с ухудшением состоянием здоровья,родственники выносят на улицу, вот это мой выход в больницу, как на свет».
В Гусевской администрации говорят, что все муниципальные учреждения: детская школа искусств, больница, ФОК - уже давно оснащены пандусами для маломобильных людей, но для конкретного человека такое сооружение за счет бюджетных средств строят впервые. Хотя в Гусеве живут около 40 инвалидов-колясочников.
Тамара Ремонтова, начальник управления социальной защиты населения Администрации МО «Гусевский городской округ»: «На устройство пандуса к данному дому было выделено 225 тысяч рублей из резервного фонда главы администрации».
Анна живет на втором этаже. Чтобы добраться до нового пандуса, ей понадобится еще ступенькоход. В Гусеве есть служба социального такси, которое перевозит аппарат. Инвалиды могут звонить и заказывать его.
Но это не всегда удобно. Поэтому Анна Боровкова написала письмо президенту с просьбой помочь ей приобрести личный ступенькоход.
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