Доступный Гусев: каждая яма и бордюр причиняют боль
27 декабрь 2017, 15:16
Новый пандус на фоне старого здания смотрится как технологическое чудо
В апреле «Страна Калининград» впервые рассказала о судьбе 27-летней Ани Боровковой из Гусева. Четыре года назад девушка попала в аварию и оказалась в инвалидной коляске.Теги: доступная среда
Мечты и планы остались в прошлом, а в настоящее пришли боль и борьба: сначала за жизнь, здоровье, а потом и за право выходить из дома. В советской пятиэтажке – высокое крыльцо, спуститься невозможно.
Когда мы познакомились, активная девушка мечтала только о возможности оказаться на улице. И тогда газета решила помочь. Тем более что пандус – не прихоть, а то, что ей, как и другим инвалидам, положено по закону. Задача казалась не такой уж сложной, но вылилась в девять месяцев обещаний и постоянно возникающих «непреодолимых обстоятельств». Но наконец пандус готов.
– Для колясочника это необходимость – как лестница для обычного человека. Было тяжело: много раз хотелось отказаться от этой затеи, ведь меня не только поддерживали, но и осуждали. Но благодаря упорству и поддержке газеты «Страна Калининград» пандус в моем доме теперь есть. Я ничем не отличаюсь от остальных 39 колясочников Гусева, других жителей области с похожими проблемами — надеюсь, для кого-то моя история станет примером, что никогда не стоит опускать руки, – считает Аня.
Мы приехали к Ане в гости и решили не только испробовать сам пандус, но и заодно прогуляться по городу. О доступной среде разговоров много, а вот насколько улицы Гусева приспособлены для колясочников? На прогулку пошли с мамой – самостоятельно Ане не выйти.
Во многих местах в этот день девушка оказалась впервые после аварии. По пандусу у дома спустились без проблем: он удобный. Кое-как добрались по улочкам до центра: каждая яма или выбоина для девушки отдается болью в спине, как и высокие бордюры — даже там, где ремонт делали не так давно, про удобные спуски забыли.
По пути мы заглядывали в торговые центры и кафе. Есть примеры безбарьерной среды – нет лестниц и ступеней, но в большинстве общественных мест этого не избежать. Там, согласно правилам, построены пандусы, вот только многие из них подходят для мам с колясками, но не для инвалидов.
– В последнее время многое меняется: отличный пандус в поликлинике, на центральной почте. Удобным оказался спуск на набережной. Но вот на самой площади – беда: чтобы перейти главную улицу, надо забираться на очень высокий бордюр, даже мама не справляется — приходится просить помощи и коляску заносить на руках, – поясняет Аня.
К сожалению, не смогли мы попасть и в новый храм: после нашей публикации там появился пандус, но с сильным наклоном — на коляске по нему не заехать. Чтобы инвалиду помогли на него забраться, нужно воспользоваться звонком на фасаде и позвать работников храма. Мы специально не предупреждали о визите: на звонок никто не ответил, а когда мы зашли внутрь и заглянули в помещение с пандусом, оно оказалось заставлено разными вещами — вероятно, пользуются им редко.
В общем, наша прогулка показала, что лишь отдельные элементы доступной среды есть в Гусеве. Неплохо бы взять за практику тестировать новые объекты и ремонт инвалидами — они могут подсказать, насколько все сделано удобно.
Что касается пандуса у дома — конечно, эта маленькая победа не решает всех проблем. Пока, чтобы преодолеть лестницу со второго этажа, Ане по-прежнему нужны сильные мужские руки (сейчас на помощь приходит муж сестры), о полной свободе передвижения говорить не приходится. Спасением был бы ступенькоход (Аня иногда может пользоваться общественным — его предоставляют органы соцзащиты), но стоит он огромных денег, около 400 тысяч рублей. По суду виновник аварии — водитель машины, в которой ехала Аня, – должен ей гораздо больше: хватило бы и на ступенькоход, и на необходимую реабилитацию. Но на выплаты надежды нет.
– Я не унываю: помогает семья, племянник — он родился через несколько месяцев после аварии. Помню, как мечтала катать его в коляске, а сейчас он помогает передвигаться мне, – делится Аня. – Хочется найти работу – пока не получается. Но все равно ищу себе занятия: научилась делать украшения — это помогает развивать руки и приносит добро. Если бы вы знали, сколько горожан предлагают помощь на улице, благодарят совсем незнакомые люди. У меня дома полочка появилась, на которую я ставлю подаренных ангелочков – их приносят, присылают. Мне желают добра – и это самое большое чудо.
Тамара Ремонтова, начальник управления социальной защиты населения МО «Гусевский городской округ»:
– В следующем году по проекту подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2018–2020 годы» запланировано обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам соцсферы в селах. Также мы подали заявку на получение софинансирования из федерального бюджета, чтобы адаптировать крупнейшую в округе школу № 1 им. С. И. Гусева и создать условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Племянник Рома всегда рядом с любимой тетей – помогает ей во всем
На набережной, в поликлинике и на почте спуски удобные
Комната с подъемом для колясок в новом храме Гусева заставлена – видимо, пользуются ей редко
Мечты и планы остались в прошлом, а в настоящее пришли боль и борьба: сначала за жизнь, здоровье, а потом и за право выходить из дома. В советской пятиэтажке – высокое крыльцо, спуститься невозможно.
Проверили на себе
Когда мы познакомились, активная девушка мечтала только о возможности оказаться на улице. И тогда газета решила помочь. Тем более что пандус – не прихоть, а то, что ей, как и другим инвалидам, положено по закону. Задача казалась не такой уж сложной, но вылилась в девять месяцев обещаний и постоянно возникающих «непреодолимых обстоятельств». Но наконец пандус готов.
– Для колясочника это необходимость – как лестница для обычного человека. Было тяжело: много раз хотелось отказаться от этой затеи, ведь меня не только поддерживали, но и осуждали. Но благодаря упорству и поддержке газеты «Страна Калининград» пандус в моем доме теперь есть. Я ничем не отличаюсь от остальных 39 колясочников Гусева, других жителей области с похожими проблемами — надеюсь, для кого-то моя история станет примером, что никогда не стоит опускать руки, – считает Аня.
Мы приехали к Ане в гости и решили не только испробовать сам пандус, но и заодно прогуляться по городу. О доступной среде разговоров много, а вот насколько улицы Гусева приспособлены для колясочников? На прогулку пошли с мамой – самостоятельно Ане не выйти.
Во многих местах в этот день девушка оказалась впервые после аварии. По пандусу у дома спустились без проблем: он удобный. Кое-как добрались по улочкам до центра: каждая яма или выбоина для девушки отдается болью в спине, как и высокие бордюры — даже там, где ремонт делали не так давно, про удобные спуски забыли.
По пути мы заглядывали в торговые центры и кафе. Есть примеры безбарьерной среды – нет лестниц и ступеней, но в большинстве общественных мест этого не избежать. Там, согласно правилам, построены пандусы, вот только многие из них подходят для мам с колясками, но не для инвалидов.
– В последнее время многое меняется: отличный пандус в поликлинике, на центральной почте. Удобным оказался спуск на набережной. Но вот на самой площади – беда: чтобы перейти главную улицу, надо забираться на очень высокий бордюр, даже мама не справляется — приходится просить помощи и коляску заносить на руках, – поясняет Аня.
К сожалению, не смогли мы попасть и в новый храм: после нашей публикации там появился пандус, но с сильным наклоном — на коляске по нему не заехать. Чтобы инвалиду помогли на него забраться, нужно воспользоваться звонком на фасаде и позвать работников храма. Мы специально не предупреждали о визите: на звонок никто не ответил, а когда мы зашли внутрь и заглянули в помещение с пандусом, оно оказалось заставлено разными вещами — вероятно, пользуются им редко.
Обыкновенное чудо
В общем, наша прогулка показала, что лишь отдельные элементы доступной среды есть в Гусеве. Неплохо бы взять за практику тестировать новые объекты и ремонт инвалидами — они могут подсказать, насколько все сделано удобно.
Что касается пандуса у дома — конечно, эта маленькая победа не решает всех проблем. Пока, чтобы преодолеть лестницу со второго этажа, Ане по-прежнему нужны сильные мужские руки (сейчас на помощь приходит муж сестры), о полной свободе передвижения говорить не приходится. Спасением был бы ступенькоход (Аня иногда может пользоваться общественным — его предоставляют органы соцзащиты), но стоит он огромных денег, около 400 тысяч рублей. По суду виновник аварии — водитель машины, в которой ехала Аня, – должен ей гораздо больше: хватило бы и на ступенькоход, и на необходимую реабилитацию. Но на выплаты надежды нет.
– Я не унываю: помогает семья, племянник — он родился через несколько месяцев после аварии. Помню, как мечтала катать его в коляске, а сейчас он помогает передвигаться мне, – делится Аня. – Хочется найти работу – пока не получается. Но все равно ищу себе занятия: научилась делать украшения — это помогает развивать руки и приносит добро. Если бы вы знали, сколько горожан предлагают помощь на улице, благодарят совсем незнакомые люди. У меня дома полочка появилась, на которую я ставлю подаренных ангелочков – их приносят, присылают. Мне желают добра – и это самое большое чудо.
Тамара Ремонтова, начальник управления социальной защиты населения МО «Гусевский городской округ»:
– В следующем году по проекту подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2018–2020 годы» запланировано обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам соцсферы в селах. Также мы подали заявку на получение софинансирования из федерального бюджета, чтобы адаптировать крупнейшую в округе школу № 1 им. С. И. Гусева и создать условия для получения детьми-инвалидами качественного образования.
Племянник Рома всегда рядом с любимой тетей – помогает ей во всем
На набережной, в поликлинике и на почте спуски удобные
Комната с подъемом для колясок в новом храме Гусева заставлена – видимо, пользуются ей редко
Первоисточник «Страна Калининград»
Текст: Оксана Сазонова
Фото: Александр Матвеев
Текст: Оксана Сазонова
Фото: Александр Матвеев
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