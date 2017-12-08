Журналист из Гусева аккредитован на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина

8 декабрь 2017, 23:50

Рекордное количество сотрудников СМИ — 1640 человек — аккредитовались на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве. Список аккредитованных журналистов опубликован на сайте Кремля.



Подтверждение об аккредитации пришло и главному редактору Гусевской общественно-политической газеты «За доблестный труд» Сергею Каюкову.



Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов.

127 просмотров