Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Общество

Журналист из Гусева поедет к Путину в костюме Деда Мороза

11 декабрь 2017, 20:46
Журналист из Гусева поедет к Путину в костюме Деда Мороза
Журналист из Калининградской области поедет на ежегодную пресс-конференцию президента страны в костюме Деда Мороза. Главный редактор гусевской газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков сообщил об этом в интервью корреспонденту «ГТРК «Калининград».

В этом году на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное количество сотрудников СМИ – 1640 человек. Полный список опубликован на сайте Кремля.

Сергей Каюков, главный редактор газеты «За доблестный труд»:
— Постоянно заходил на электронную почту и только к вечеру вздохнул с облегчением, узнав, что аккредитация есть. Нужно заказывать билет и гостиницу и лететь в Москву. Думаю, мне повезло представлять наш регион. Немногие получили аккредитацию от нашей области, поэтому мой вопрос, не будет касаться именно Гусева, а скорее всего, всей Калининградской области. Каждый хочет задать вопрос, кто-то показывает плакат, кто-то кричит. Чем буду я вызывать внимание к себе, чтобы задать вопрос, но если позволит мне охрана президента, принесу с собой костюм Деда Мороза.

Сергей Каюков в журналистике с 93-го года, коллектив районной газеты возглавляет более десяти лет. Коллеги отзываются о Сергее, как о принципиальном человеке, внимательном аналитике и настоящем мастере печатного слова. В этом году газете «За доблестный труд» исполнилось 70 лет. Приглашение на пресс-конференцию президента в редакции считают главным подарком к юбилею одной из старейших газет области.
Теги: Путин
286 просмотров   |   8 комментариев
0
Другие новости по теме
Журналист из Гусева аккредитован на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина
Журналист из Гусева аккредитован на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
Главред газеты из Гусева просит Союз журналистов защитить его от местных властей
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Житель
# 1Житель
Это......
Вчера, 20:58   ЦитироватьОтветить5
Пушкин
# 3Пушкин
А ведь раньше королей шуты и скоморохи развлекали гостям на потеху.
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить0
Пушкин
# 4Пушкин
Плакат с фотографией нашего лося или надпись на немецком -Гумбинен точно не останется без внимания-а костюм это глупо и примитивно.
Вчера, 21:18   ЦитироватьОтветить2
Гость Ольга
# 5Гость Ольга
О господи!только бы про стадион не спросил.
Вчера, 21:33   ЦитироватьОтветить0
ванга
# 6ванга
Наверное спросит -Какие перспективы ждут наш регион после проведения олимпиады 2018.
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 7Гость.
Богата русская земля дураками.
Вчера, 22:57   ЦитироватьОтветить0
Марьяна
# 8Марьяна
Глобальная проблема - затопление области, ничего не решается на местном уровне. Вот бы спросил - сколько бы народу было ему благодарны. Фундамнты зимой рухнут, а это опять проблема аварийного жилья.
Сегодня, 00:36   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»