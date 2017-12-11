Журналист из Гусева поедет к Путину в костюме Деда Мороза
11 декабрь 2017, 20:46
Журналист из Калининградской области поедет на ежегодную пресс-конференцию президента страны в костюме Деда Мороза. Главный редактор гусевской газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков сообщил об этом в интервью корреспонденту «ГТРК «Калининград».Теги: Путин
В этом году на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное количество сотрудников СМИ – 1640 человек. Полный список опубликован на сайте Кремля.
Сергей Каюков, главный редактор газеты «За доблестный труд»:
— Постоянно заходил на электронную почту и только к вечеру вздохнул с облегчением, узнав, что аккредитация есть. Нужно заказывать билет и гостиницу и лететь в Москву. Думаю, мне повезло представлять наш регион. Немногие получили аккредитацию от нашей области, поэтому мой вопрос, не будет касаться именно Гусева, а скорее всего, всей Калининградской области. Каждый хочет задать вопрос, кто-то показывает плакат, кто-то кричит. Чем буду я вызывать внимание к себе, чтобы задать вопрос, но если позволит мне охрана президента, принесу с собой костюм Деда Мороза.
Сергей Каюков в журналистике с 93-го года, коллектив районной газеты возглавляет более десяти лет. Коллеги отзываются о Сергее, как о принципиальном человеке, внимательном аналитике и настоящем мастере печатного слова. В этом году газете «За доблестный труд» исполнилось 70 лет. Приглашение на пресс-конференцию президента в редакции считают главным подарком к юбилею одной из старейших газет области.
В этом году на большую пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано рекордное количество сотрудников СМИ – 1640 человек. Полный список опубликован на сайте Кремля.
Сергей Каюков, главный редактор газеты «За доблестный труд»:
— Постоянно заходил на электронную почту и только к вечеру вздохнул с облегчением, узнав, что аккредитация есть. Нужно заказывать билет и гостиницу и лететь в Москву. Думаю, мне повезло представлять наш регион. Немногие получили аккредитацию от нашей области, поэтому мой вопрос, не будет касаться именно Гусева, а скорее всего, всей Калининградской области. Каждый хочет задать вопрос, кто-то показывает плакат, кто-то кричит. Чем буду я вызывать внимание к себе, чтобы задать вопрос, но если позволит мне охрана президента, принесу с собой костюм Деда Мороза.
Сергей Каюков в журналистике с 93-го года, коллектив районной газеты возглавляет более десяти лет. Коллеги отзываются о Сергее, как о принципиальном человеке, внимательном аналитике и настоящем мастере печатного слова. В этом году газете «За доблестный труд» исполнилось 70 лет. Приглашение на пресс-конференцию президента в редакции считают главным подарком к юбилею одной из старейших газет области.
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