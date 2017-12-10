Гусевская команда «Лето» прошла в полуфинал КЛАССной лиги КВН

10 декабрь 2017, 22:03

9 декабря во Дворце культуры железнодорожников в Калининграде проходила 1/4 финала КЛАССной лиги КВН. Гусевская команда «Лето» прошла в следующий тур, а Алимов Данил получил номинацию «Лучший актёр».Команда выражает слова благодарности родителям за помощь и самую большую поддержку команды, Сборной города Гусева за творческое руководство, администрации МО «Гусевский городской округ» и управлению по культуре спорту и делам молодёжи за поддержку и помощь команде.Так же 9 декабря в зале Славского Дома культуры прошёл Третий Кубок директора школы по КВН. Посмотреть на игру собрался полный зал славчан и гостей города. На сцене за звание самое веселой и находчивой боролись команды из Славска, Советска, Немана и Гусева. Гусев представляли «Новые лица». Наши ребята заняли пятое место.Поздравляем ребят с их достижениями и желаем успехов в дальнейшем.