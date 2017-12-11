Инспекторы ГИБДД начали усиленную борьбу с нелегальными «маршрутками»

11 декабрь 2017, 14:57

Сегодня, 11 декабря 2017 года, на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной этап специального профилактического мероприятия «Нелегальные перевозки».



В настоящее время в регионе складывается ситуация, при которой хозяйствующие субъекты под видом заказных осуществляют перевозки по регулярным маршрутам межмуниципальной маршрутной сети. Основными направлениями их движения являются города Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск и Гвардейск. На этих «нелегальных» маршрутах, по данным ГИБДД, до недавнего времени было задействовано более 90 микроавтобусов с количеством мест от 8 до 18.



Благодаря профилактической работе инспекторов ГИБДД в настоящее время число нелегальных перевозчиков на территории Калининградской области значительно сократилось.



Госавтоинспекция призывает граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, которые не могут обеспечить безопасность. В случае остановки таких транспортных средств сотрудники ГИБДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения будут вынуждены пресечь осуществление небезопасной перевозки, а пассажиры таких микроавтобусов будут высажены на остановочных пунктах.

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