Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Общество

Инспекторы ГИБДД начали усиленную борьбу с нелегальными «маршрутками»

11 декабрь 2017, 14:57
Инспекторы ГИБДД начали усиленную борьбу с нелегальными «маршрутками»
Сегодня, 11 декабря 2017 года, на территории Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции проведут очередной этап специального профилактического мероприятия «Нелегальные перевозки».

В настоящее время в регионе складывается ситуация, при которой хозяйствующие субъекты под видом заказных осуществляют перевозки по регулярным маршрутам межмуниципальной маршрутной сети. Основными направлениями их движения являются города Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск и Гвардейск. На этих «нелегальных» маршрутах, по данным ГИБДД, до недавнего времени было задействовано более 90 микроавтобусов с количеством мест от 8 до 18.

Благодаря профилактической работе инспекторов ГИБДД в настоящее время число нелегальных перевозчиков на территории Калининградской области значительно сократилось.

Госавтоинспекция призывает граждан не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, которые не могут обеспечить безопасность. В случае остановки таких транспортных средств сотрудники ГИБДД с целью обеспечения безопасности дорожного движения будут вынуждены пресечь осуществление небезопасной перевозки, а пассажиры таких микроавтобусов будут высажены на остановочных пунктах.
Теги: нелегальные перевозки нелегалы
547 просмотров   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»
В регионе стартовало специальное профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки»
Директор автоколонны №1802: Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит
Директор автоколонны №1802: Мафия или не мафия, но кто-то нелегальными перевозками руководит
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
Выручка теневого сектора пассажирских перевозок исчисляется миллионами рублей ежемесячно
В Гусевском районе ситуация с нелегальным пассажирским извозом не изменилась
В Гусевском районе ситуация с нелегальным пассажирским извозом не изменилась
я
# 1я
Жить тоже опасно
Вчера, 15:14   ЦитироватьОтветить1
Роланд
# 2Роланд
Вы бы перестали лучше права продавать кому не лень. Чтобы всякие ослы на встречку не вылетали и не гробили людей. Я нелегалов не оправдываю и за официальный лицензионный транспорт
Вчера, 15:27   ЦитироватьОтветить5
Gumbinen
# 3Gumbinen
C собой им надо усиленно бороться.
Вчера, 15:36   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»