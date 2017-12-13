Итоговую игру хоккейных команд из Калининграда и Гусева признали самой зрелищной в сезоне
13 декабрь 2017, 11:41
Чемпионате Калининградской области по хоккею с шайбой определился лидер. Фавориты первенства — команда «Ледокол» из Гусева и «Альянс» из Калининграда сошлись в очном поединке. Как сообщает «ГТРК «Калининград», встреча признана самой зрелищной игрой декабря.Теги: хоккей соревнование
С первых секунд матча игроки «Альянса» и «Ледокола» показывают скоростной и бескомпромиссный хоккей. Счёт голам открыт на четвёртой минуте. Шайба влетает в ворота хозяев площадки.
Однако, игровая инициатива остаётся за гусевцами. Защитник гостей удаляется за умышленный выброс шайбы за пределы площадки. Игроки «Ледокола» ринулись ломать лёд у чужих ворот, но пропустили эффектную контратаку.
Кирилл Виноградов, нападающий ХК «Альянс»:
— Просто повезло, борьба в средней зоне, шайба удачно отскочила, получился выход в ноль, забил.
В самом начале второго периода гусевцы отквитали одну шайбу, буквально через 20 секунд вторую. На пятачке отличился Андрей Цуканов.
Один из лучших бомбардиров чемпионата Вячеслав Быков снова выводит «Альянс» вперёд. Молодой нападающий «Ледокола» Роберт Кляйн восстанавливает статус-кво.
«Ледокол» усиливает натиск. Ворота «Альянса» сдвинуты. Однако, с реализацией моментов у Гусева возникают проблемы. Гости не мажут, каждый удар в створ. «Ледокол» получает 4 безответных шайбы.
Третий период начинается при счёте 7:3 в пользу гостей. «Ледоколу» остаётся идти только вперёд. Во вратарской «Альянса» сутолока. После мощного удара Аскольдса Варпиньша шайба каким-то чудом проходит через частокол игроков и вонзается в ворота калининградцев. Вячеслав Быков отвечает точным броском из под защитника в незащищённый угол гусевского голкипера.
Владимир Султанов, капитан команды «Альянс»:
— У нас много чего получалось, чего даже иной раз на тренировках не получается. Четвёртую шайбу забили, можно сказать, случайно, но, а дальше дело техники.
Итог встречи в Гусеве — 8:5 в пользу гостей. В чемпионате области «Альянс» прочно удерживает лидерство. 8 игр – 8 побед.
С первых секунд матча игроки «Альянса» и «Ледокола» показывают скоростной и бескомпромиссный хоккей. Счёт голам открыт на четвёртой минуте. Шайба влетает в ворота хозяев площадки.
Однако, игровая инициатива остаётся за гусевцами. Защитник гостей удаляется за умышленный выброс шайбы за пределы площадки. Игроки «Ледокола» ринулись ломать лёд у чужих ворот, но пропустили эффектную контратаку.
Кирилл Виноградов, нападающий ХК «Альянс»:
— Просто повезло, борьба в средней зоне, шайба удачно отскочила, получился выход в ноль, забил.
В самом начале второго периода гусевцы отквитали одну шайбу, буквально через 20 секунд вторую. На пятачке отличился Андрей Цуканов.
Один из лучших бомбардиров чемпионата Вячеслав Быков снова выводит «Альянс» вперёд. Молодой нападающий «Ледокола» Роберт Кляйн восстанавливает статус-кво.
«Ледокол» усиливает натиск. Ворота «Альянса» сдвинуты. Однако, с реализацией моментов у Гусева возникают проблемы. Гости не мажут, каждый удар в створ. «Ледокол» получает 4 безответных шайбы.
Третий период начинается при счёте 7:3 в пользу гостей. «Ледоколу» остаётся идти только вперёд. Во вратарской «Альянса» сутолока. После мощного удара Аскольдса Варпиньша шайба каким-то чудом проходит через частокол игроков и вонзается в ворота калининградцев. Вячеслав Быков отвечает точным броском из под защитника в незащищённый угол гусевского голкипера.
Владимир Султанов, капитан команды «Альянс»:
— У нас много чего получалось, чего даже иной раз на тренировках не получается. Четвёртую шайбу забили, можно сказать, случайно, но, а дальше дело техники.
Итог встречи в Гусеве — 8:5 в пользу гостей. В чемпионате области «Альянс» прочно удерживает лидерство. 8 игр – 8 побед.
Виталий Хвалей
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