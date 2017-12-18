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20 декабря возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения

18 декабрь 2017, 12:32
20 декабря возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения
В связи с проведением испытаний на Маяковской ТЭС, 20 декабря 2017 года в течении дня возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения.

Также обращаем внимание владельцев газовых котлов, чтобы внимательно отнеслись к перебоям с электроснабжением.

Администрация муниципального образования.
Теги: тэс Админстрация Гусевского района
1 293 просмотра   |   9 комментариев
Новость отредактирована Вчера, 20:20
Причина: Дополнено
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житель
# 1житель
а кто будет делать переращёт за тепло за день?администрация
Вчера, 14:09   ЦитироватьОтветить4
Гость Светлана
# 2Гость Светлана
Разъясните, кто знает, эта ТЭЦ всё время будет так шумно работать или это временное явление. Живу на ул Утегенова, в ночь с 17 на 18 декабря не могла уснуть до 3 часов ночи из за шума этой ТЭЦ. Из окна спальни второго этажа, красиво смотрятся огни новой ТЭЦ, но шум прооосто не выносим.
Вчера, 21:46   ЦитироватьОтветить1
Ку
# 3Ку
Вы на Луговом поселке шум слышали от нового объекта, тут по прямой километра то нет, планируем в Роспоребнадзор писать, причем в обласной, пусть уровень шума замериют. Реально раньше жили в тишине, а теперь как на аэродроме.
Вчера, 22:13   ЦитироватьОтветить5
Гость.
# 4Гость.
Вы уже там определитесь у кого шум, а у кого глюки. Где улица Утегенова, а где п. Луговой?. В разных частях города. Кстати, а где новая ТЭЦ. Карты еще не дают данные.
Вчера, 23:23   ЦитироватьОтветить0
Гость Коля
# 5Гость Коля
Гость.,
да и у нас в п. Липово с пятницы круглосуточно гул стоит (словно самолёт на взлёт двигатели прогревает), хотя через поле находимся от данного объекта.
Сегодня, 09:10   ЦитироватьОтветить0
житель
# 6житель
гул от тэц слышен даже на ул балтийской в гусеве
Сегодня, 11:12   ЦитироватьОтветить0
житель
# 7житель
Гость.,
ветер западный вот и слышно
Сегодня, 11:55   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 8Житель
Люди,,,,,,одумайтесь,,,ведь ещё объект не достроен,,,должен же он как-то настройку и наладку проходить,Вот когда Лабусы дыхалку вам со светом перекроют,вот тогда ,когда без света посидите,,НИЧЕГО ВАИ МЕШАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!! Ни шум , ни гул
Сегодня, 17:21   ЦитироватьОтветить0
Гость Коля
# 9Гость Коля
Житель,
а вот типа Амерекосы в турбинную систему жука не могут поставить из вредности и поддержать Лабусов. ведь сейчас всё на схемах работает, одной больше одной меньше платой никто не заметит, скажут так и должно ведь они поставщики и изготовители данной продукции.
Сегодня, 17:50   ЦитироватьОтветить0

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