20 декабря возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения
18 декабрь 2017, 12:32
В связи с проведением испытаний на Маяковской ТЭС, 20 декабря 2017 года в течении дня возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения.Теги: тэс Админстрация Гусевского района
Также обращаем внимание владельцев газовых котлов, чтобы внимательно отнеслись к перебоям с электроснабжением.
Также обращаем внимание владельцев газовых котлов, чтобы внимательно отнеслись к перебоям с электроснабжением.
Администрация муниципального образования.
1 293 просмотра | 9 комментариевНовость отредактирована Вчера, 20:20
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