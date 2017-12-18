20 декабря возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения

18 декабрь 2017, 12:32

Администрация муниципального образования.

В связи с проведением испытаний на Маяковской ТЭС, 20 декабря 2017 года в течении дня возможно отключение электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения.Также обращаем внимание владельцев газовых котлов, чтобы внимательно отнеслись к перебоям с электроснабжением.