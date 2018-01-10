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Антон Алиханов посетил сегодня первую и пятую школы

10 январь 2018, 20:52
Антон Алиханов посетил сегодня первую и пятую школы
Во время рабочего визита в город Гусев 10 января Антон Алиханов посетил МОУ «СОШ №5». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов показал Губернатору мини-стадион, построенный в прошлом году по программе «Газпром-детям», а также уличные тренажеры, которые были установлены за счет средств местного бюджета и стали комплексным дополнением к спортивной площадке.

После осмотра школы № 5 Губернатор также посетил МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева». В этой школе обучается более 1300 учеников, многие из которых являются неоднократными призерами различных олимпиад, а средний балл по ЕГЭ выпускников прошлого года выше областных показателей.

В 2017 году был произведен частичный ремонт помещений здания школы. На данный момент требуются средства для ремонта фасадов учреждения. Директор МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» Виктор Левчук также рассказал, что для полноценных занятий физической культурой ребятам не хватает комплексного мини-стадиона как на МОУ «СОШ № 5».

Антон Алиханов похвалил директора школы за хорошую подготовку учеников и сказал, что одаренным ребятам необходимо помогать. Губернатор пообещал выделить средства на ремонт фасадов школы при рассмотрении программы Министерства образования Калининградской области. А также, если Газпром подтвердит свое решение о продолжение реализации программы в регионе, то строительство еще одного мини-стадиона в Гусеве будет на территории МОУ «СОШ № 1».
Теги: Антон Алиханов Евгений Михайлов
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