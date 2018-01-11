Областное правительство обсудит вопрос о выделении средств на реконструкцию здания бывшей школы № 3
11 январь 2018, 12:51
Вчера Губернатор Калининградской области Антон Алиханов осмотрел здание бывшей школы № 3 по улице Ю. Смирнова, 20 города Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.Антон Алиханов Евгений Михайлов ремонт
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с главным архитектором города Димом Охрименко представили губернатору проект реконструкции здания бывшей школы под малогабаритные квартиры для молодых специалистов социальной сферы, которые приедут работать в наш город. Реализация проекта помогла бы решить кадровые вопросы муниципалитета в сфере здравоохранения и образования.
Антон Андреевич пообещал обсудить вопрос о выделении денежных средств на реконструкцию сооружения с заместителем Председателя Правительства Калининградской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максимом Федосеевым, при условии софинансирования из местного бюджета. А также провести совещание с министрами здравоохранения и образования по вопросу привлечения специалистов в Гусеве.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов совместно с главным архитектором города Димом Охрименко представили губернатору проект реконструкции здания бывшей школы под малогабаритные квартиры для молодых специалистов социальной сферы, которые приедут работать в наш город. Реализация проекта помогла бы решить кадровые вопросы муниципалитета в сфере здравоохранения и образования.
Антон Андреевич пообещал обсудить вопрос о выделении денежных средств на реконструкцию сооружения с заместителем Председателя Правительства Калининградской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Максимом Федосеевым, при условии софинансирования из местного бюджета. А также провести совещание с министрами здравоохранения и образования по вопросу привлечения специалистов в Гусеве.
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