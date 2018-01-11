Антон Алиханов рассмотрит возможность выделения средств на строительство детского сада в Гусеве
11 январь 2018, 15:18
Во время своего рабочего визита в город Гусев Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов обсудили развитие северной части города Гусева.Теги: строительство Антон Алиханов Евгений Михайлов детский сад
Глава администрации рассказал о необходимости строительства нового детского сада. Потребность возникла после того как Министерство обороны закрыло ведомственный детский сад «Звездочка».
Глава администрации пояснил, что даже при передачи бывшего здании «Звездочки» в муниципальную собственность, стоимость его ремонта значительно превышает стоимость строительства нового детского сада. К тому же, для того чтобы привести учреждение в соответствие всем санитарным и противопожарным нормам, потребуется сделать перепланировку, что в свою очередь приведет к уменьшению количества мест в садике.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Антон Алиханов пообещал Евгению Михайлову рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство нового детского сада в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина о ликвидации очередности детей в возрасте от полутора лет в детские сады и программы Министерства образования Калининградской области.
Глава администрации рассказал о необходимости строительства нового детского сада. Потребность возникла после того как Министерство обороны закрыло ведомственный детский сад «Звездочка».
Глава администрации пояснил, что даже при передачи бывшего здании «Звездочки» в муниципальную собственность, стоимость его ремонта значительно превышает стоимость строительства нового детского сада. К тому же, для того чтобы привести учреждение в соответствие всем санитарным и противопожарным нормам, потребуется сделать перепланировку, что в свою очередь приведет к уменьшению количества мест в садике.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Антон Алиханов пообещал Евгению Михайлову рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство нового детского сада в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина о ликвидации очередности детей в возрасте от полутора лет в детские сады и программы Министерства образования Калининградской области.
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