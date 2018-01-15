В городской администрации обсудили приграничное сотрудничество и вручили медаль сотруднику ГО и ЧС
15 январь 2018, 16:52
В актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось первое в новом году оперативное совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Админстрация Гусевского района
Началось оно с приятного момента. От лица начальника ГУ МЧС России по Калининградской области Алексея Бирюкова глава администрации вручил сотруднику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шота Ергемлидзе медаль «85 лет гражданской обороне» за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Далее перешли к обсуждению текущих вопросов.
С 10 января 2018 года объявлен прием заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия 2014-2020", а также в конце 2017 года Правительство Республики Польша одобрило программу «Россия-Польша 2014-2020» и в ближайшие месяцы также начнется прием заявок. Поэтому первым вопросом оперативного совещания были рассмотрены мероприятия по подготовке заявок для участия в данной программе.
Глава администрации поручил начальнику Управления образования и начальнику Управления по культуре, спорту и делам молодежи проинформировать все бюджетные учреждения муниципалитета о возможности подачи заявок на получение внебюджетных средств в рамках Программ приграничного сотрудничества.
Напомним, бюджет программы создан из общего фонда Правительство РФ и Правительств Республик Польши и Литвы, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в различных сферах.
Основными приоритетами программы являются:
Главный критерий участия в программе – совместная подготовка и реализация проектов. В рамках приграничного сотрудничества город Гусев имеет 4 города партнера с литовской стороны и 9 городов партнеров с польской стороны. На данный момент в Гусевском городском округе разработаны предварительные проекты для участия в Программе приграничного сотрудничества и некоторые из них уже обсуждались с иностранными партнерами. Работа по детальной подготовке заявок продолжается.
Далее совещание продолжилось обсуждением мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета, хода отопительного сезона, соблюдения Положения по благоустройству округа и исполнения поручений главы администрации.
Началось оно с приятного момента. От лица начальника ГУ МЧС России по Калининградской области Алексея Бирюкова глава администрации вручил сотруднику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шота Ергемлидзе медаль «85 лет гражданской обороне» за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Далее перешли к обсуждению текущих вопросов.
С 10 января 2018 года объявлен прием заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия 2014-2020", а также в конце 2017 года Правительство Республики Польша одобрило программу «Россия-Польша 2014-2020» и в ближайшие месяцы также начнется прием заявок. Поэтому первым вопросом оперативного совещания были рассмотрены мероприятия по подготовке заявок для участия в данной программе.
Глава администрации поручил начальнику Управления образования и начальнику Управления по культуре, спорту и делам молодежи проинформировать все бюджетные учреждения муниципалитета о возможности подачи заявок на получение внебюджетных средств в рамках Программ приграничного сотрудничества.
Напомним, бюджет программы создан из общего фонда Правительство РФ и Правительств Республик Польши и Литвы, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в различных сферах.
Основными приоритетами программы являются:
- содействие местной культуре и сохранению исторического наследия;
- содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью;
- сотрудничество в области обеспечения чистой природной среды в приграничном районе;
- поддержка местного и регионального надлежащего управления;
- доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь.
Главный критерий участия в программе – совместная подготовка и реализация проектов. В рамках приграничного сотрудничества город Гусев имеет 4 города партнера с литовской стороны и 9 городов партнеров с польской стороны. На данный момент в Гусевском городском округе разработаны предварительные проекты для участия в Программе приграничного сотрудничества и некоторые из них уже обсуждались с иностранными партнерами. Работа по детальной подготовке заявок продолжается.
Далее совещание продолжилось обсуждением мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета, хода отопительного сезона, соблюдения Положения по благоустройству округа и исполнения поручений главы администрации.
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