Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Общество

В городской администрации обсудили приграничное сотрудничество и вручили медаль сотруднику ГО и ЧС

15 январь 2018, 16:52
В городской администрации обсудили приграничное сотрудничество и вручили медаль сотруднику ГО и ЧС
В актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось первое в новом году оперативное совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Началось оно с приятного момента. От лица начальника ГУ МЧС России по Калининградской области Алексея Бирюкова глава администрации вручил сотруднику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Шота Ергемлидзе медаль «85 лет гражданской обороне» за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Далее перешли к обсуждению текущих вопросов.

С 10 января 2018 года объявлен прием заявок на участие в Программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия 2014-2020", а также в конце 2017 года Правительство Республики Польша одобрило программу «Россия-Польша 2014-2020» и в ближайшие месяцы также начнется прием заявок. Поэтому первым вопросом оперативного совещания были рассмотрены мероприятия по подготовке заявок для участия в данной программе.

Глава администрации поручил начальнику Управления образования и начальнику Управления по культуре, спорту и делам молодежи проинформировать все бюджетные учреждения муниципалитета о возможности подачи заявок на получение внебюджетных средств в рамках Программ приграничного сотрудничества.

Напомним, бюджет программы создан из общего фонда Правительство РФ и Правительств Республик Польши и Литвы, из которого будет производиться финансирование совместных проектов, направленных на решение общих проблем в различных сферах.

Основными приоритетами программы являются:
  • содействие местной культуре и сохранению исторического наследия;
  • содействие социальной интеграции и борьбе с бедностью;
  • сотрудничество в области обеспечения чистой природной среды в приграничном районе;
  • поддержка местного и регионального надлежащего управления;
  • доступность регионов и устойчивые приграничные транспорт и связь.

Главный критерий участия в программе – совместная подготовка и реализация проектов. В рамках приграничного сотрудничества город Гусев имеет 4 города партнера с литовской стороны и 9 городов партнеров с польской стороны. На данный момент в Гусевском городском округе разработаны предварительные проекты для участия в Программе приграничного сотрудничества и некоторые из них уже обсуждались с иностранными партнерами. Работа по детальной подготовке заявок продолжается.

Далее совещание продолжилось обсуждением мероприятий по мобилизации доходов местного бюджета, хода отопительного сезона, соблюдения Положения по благоустройству округа и исполнения поручений главы администрации.
Теги: Админстрация Гусевского района
332 просмотра
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
В Детско-юношеском центре прошёл «Семейный фестиваль», посвящённый новогодним традициям
В Детско-юношеском центре прошёл «Семейный фестиваль», посвящённый новогодним традициям
Фигуристы ДЮЦ провели для жителей города новогодний праздник «Ледовые фантазии»
Фигуристы ДЮЦ провели для жителей города новогодний праздник «Ледовые фантазии»
Областное Министерство социальной политики опубликовало телефоны органов соцзащиты
Областное Министерство социальной политики опубликовало телефоны органов соцзащиты
Итоги собрания районных предприятий по чрезвычайным ситуациям
Итоги собрания районных предприятий по чрезвычайным ситуациям

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»