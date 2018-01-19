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Общество / Образование

Руководитель АО «Янтарный Ювелирпром» в гостях в ДЮЦ

19 январь 2018, 21:53
Руководитель АО «Янтарный Ювелирпром» в гостях в ДЮЦ
Успешное развитие учреждений дополнительного образования вполне обосновано, если рядом есть надежные партнеры и верные друзья. Особенно ценно, если инициатива исходит от представителей крупнейшего в области производства.

В Детско-юношеском центре прошла встреча с директором АО «Янтарный Ювелипром» Вадимом Водопьяновым, посвященная вопросам сотрудничества и подготовке соглашения о социальном партнерстве, на которой обсуждались такие аспекты взаимовыгодного сотрудничества, как развитие программ предпрофессиональной подготовки в янтарной отрасли на базе МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева, а также организационное сопровождение команд на соревнования различного уровня и многое другое.

Такое сотрудничество позволит гусевским ребятам получить знания по новому направлению дополнительного образования, расширить свой кругозор, принимать участие в конкурсах и проекта регионального и Всероссийского уровня.
Теги: ДЮЦ
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