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ДЮЦ и Янтарный Ювелирпром подписали соглашение о сотрудничестве

11 февраль 2018, 18:19
ДЮЦ и Янтарный Ювелирпром подписали соглашение о сотрудничестве
Развитие экономики страны, нашего региона и города Гусева оказывает существенное влияние на процесс модернизации дополнительного образования.

Коллектив Детско-юношеского центра совместно с Гусевским политехническим техникумом поставили задачу - создать открытое образовательное пространство для получения доступного дополнительного образования предпрофессиональной направленности.

С этой целью ДЮЦ и ГПТ реализуют совместные мероприятия по участию работодателей в образовательном процессе.

Так, с предложением развития взаимного сотрудничества, по инициативе директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина и директора АО «Янтарный Ювелипром» Вадима Водопьянова была организована встреча с коллективом Детско-юношеского центра.

И вот замечательное событие состоялось! 9 февраля 2018 года подписаны Соглашение о сотрудничестве и партнерстве Детско-юношеского центра с АО «Янтарный Ювелипром» и Спонсорский контракт для реализации плана совместной деятельности в рамках организации мероприятий, участия в соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах обучающихся Центра.

В рамках сотрудничества будет проводиться совместная работа по знакомству детей с актуальными инновационными технологиями, повышению престижа инженерных профессий в глазах молодежи, что обеспечит развитие необходимых навыков для дальнейшего профессионального обучения и работы в высококвалифицированных сферах, в том числе на предприятиях янтарной отрасли.

Первые пробные работы с янтарем, который был передан ДЮЦ и ГПТ в рамках взаимного сотрудничества, начнутся уже в феврале. Пожелаем успехов ребятам, которые, возможно, в скором времени выберут профессию, связанную с самоцветом, который поэтически называют «Дар солнца».
Теги: ДЮЦ Янтарный комбинат
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Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Большая блогодарность директору и преподователям ДЮЦ. Они действительно занимаются с детьми. И это заметно. А дети это наше богатство. Вот с кого должны брать пример учетиля школ!
Вчера, 23:11   ЦитироватьОтветить1

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