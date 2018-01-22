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Городская администрация проводит опрос на тему: где необходимо установить лавочки в Гусеве

22 январь 2018, 17:25
Городская администрация проводит опрос на тему: где необходимо установить лавочки в Гусеве
Сегодня на оперативном совещании главный архитектор города Дим Охрименко представил проекты размещения дополнительных лавочек в Гусеве.

Уважаемые жители, предлагаем вам проголосовать за наиболее подходящий вариант установки лавочек. Если ни один из них вам не понравился, вы можете оставлять свои пожелания в комментариях.

Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Теги: опрос Админстрация Гусевского района
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Загородный Парк Отель
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ЖИТЕЛЬ
# 1ЖИТЕЛЬ
ВОЗЛЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ И В ПАРКЕ .
Вчера, 23:44   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 2Зритель
В парке это точно! Там вообще толком негде присесть. И урны нужны тоже.
После постройки сарая фока, парк вообще стал непонятно чем. Просто территория вокруг ангара.
Вчера, 23:51   ЦитироватьОтветить0

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