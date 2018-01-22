Городская администрация проводит опрос на тему: где необходимо установить лавочки в Гусеве
22 январь 2018, 17:25
Сегодня на оперативном совещании главный архитектор города Дим Охрименко представил проекты размещения дополнительных лавочек в Гусеве.опрос Админстрация Гусевского района
Уважаемые жители, предлагаем вам проголосовать за наиболее подходящий вариант установки лавочек. Если ни один из них вам не понравился, вы можете оставлять свои пожелания в комментариях.
Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Уважаемые жители, предлагаем вам проголосовать за наиболее подходящий вариант установки лавочек. Если ни один из них вам не понравился, вы можете оставлять свои пожелания в комментариях.
Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
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