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Городская администрация просит помощи в выборе мест для лавочек

13 февраль 2018, 11:21
Городская администрация просит помощи в выборе мест для лавочек
По результатам опроса за варианты установки лавочек в городе Гусеве, который проходил в социальных сетях администрации МО «Гусевский городской округ» в середине прошлого месяца, 56, 5% жителей проголосовали за установку двух лавочек на ул. Победы, 12 и 17,5% - за ул. Московскую, 9. Остальные варианты не нашли поддержку у гусевцев.

Был проведен анализ комментариев, где по их мнению необходимо установить дополнительные лавочки. Поэтому, городская администрация просит выбрать из предложенных в комментариях вариантов наиболее подходящий. Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Админстрация Гусевского района
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Пуховый
# 1Пуховый
Что то я не понял... А цвет лавочек???? Его что, без голосования народного выберут????? Так сказать, при выборе цвета мнение трудящихся индеферентно? Не хАрАшоооооо bowtie
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить1

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