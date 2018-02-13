Городская администрация просит помощи в выборе мест для лавочек
13 февраль 2018, 11:21
По результатам опроса за варианты установки лавочек в городе Гусеве, который проходил в социальных сетях администрации МО «Гусевский городской округ» в середине прошлого месяца, 56, 5% жителей проголосовали за установку двух лавочек на ул. Победы, 12 и 17,5% - за ул. Московскую, 9. Остальные варианты не нашли поддержку у гусевцев.Админстрация Гусевского района
Был проведен анализ комментариев, где по их мнению необходимо установить дополнительные лавочки. Поэтому, городская администрация просит выбрать из предложенных в комментариях вариантов наиболее подходящий. Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Был проведен анализ комментариев, где по их мнению необходимо установить дополнительные лавочки. Поэтому, городская администрация просит выбрать из предложенных в комментариях вариантов наиболее подходящий. Проголосовать можно в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
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