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Сегодня город Гусев посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО

24 январь 2018, 17:37
Сегодня город Гусев с рабочим визитом посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Начался визит с обсуждения социально-экономического развития Гусевского городского округа, которое проходило в актовом зале городской администрации совместно с главой администрации Евгением Михайловым. Затрагивались вопросы организации системы «Безопасный город», выполнение майских указов Президента РФ, кадровые вопросы в сфере здравоохранения и образования.



После Роман Балашов и Евгений Михайлов посетили Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова. Директор музея Наталья Ситникова провела небольшую экскурсию по выставочным залам и рассказала гостям историю края. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО высоко оценил организацию патриотического воспитания в Гусеве.



Также Роман Балашов посетил бывшее здание офицерского казино, которое планируется отремонтировать для Детско-юношеского центра на средства выделенные президентом РФ. Глава администрации Евгений Михайлов совместно с главным архитектором города показали проект реконструкции здания и рассказали какие кружки для занятий детей здесь планируется разместить.



На данном этапе проект и сметная документация уже прошли согласование в Министерстве образования и в Службе государственной охраны объектов культурного наследия. На следующей неделе будет объявлен конкурс по определению подрядной организации. Работы планируется завершить до конца этого года.

Роман Балашов поддержал планы местных властей и обратил внимание, что для реконструкции такого значимого исторического объекта необходимо осуществлять ежедневный контроль за ходом ремонта с фотофиксацией скрытых работ.

После осмотра бывшего малого зала ГДО заместителю полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Роману Балашову был представлен проект реконструкции городской площади.
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