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Новости / Общество

В Гусевском районе сотрудники Госавтоинспекции провели занятие с дошкольниками

25 январь 2018, 15:38
В Гусевском районе сотрудники Госавтоинспекции провели занятие с дошкольниками
В детско-юношеском центре, расположенном в городе Гусеве, инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения провели занятие с дошкольниками о правилах поведения вблизи проезжей части в зимний период.

Маленькие пешеходы вместе с полицейскими повторили, какие опасности могут подстерегать на дороге в зимний период. Ребята вспомнили, в каких местах разрешено переходить проезжую часть, какие цвета есть у светофора, где можно кататься на санках, лыжах и коньках и что может произойти с нарушителями Правил дорожного движения.

Также особое внимание детей учителя в погонах акцентировали на обязательном использовании световозвращающих элементов на одежде, благодаря которым пешеход становится заметен на дороге.

Сотрудники ГИБДД показали ребятам специальные мультфильмы о ПДД, после чего дошкольники продемонстрировали гостям свои навыки в конструировании игрушечных автомобилей.
Теги: гаи полиция ДЮЦ
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