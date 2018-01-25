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Евгений Михайлов поручил подготовить проект реконструкции Дома культуры в Кубановке

25 январь 2018, 21:00
Евгений Михайлов поручил подготовить проект реконструкции Дома культуры в Кубановке
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел сегодня выездное совещание по вопросу реконструкции Дома культуры в поселке Кубановка. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Большое здание площадью более 1300 м2 с множеством помещений находится в заброшенном состоянии и требует капитального ремонта.

Глава администрации совместно со своим заместителем Людмилой Томиной, главным архитектором города Димом Охрименко, начальником управления ЖКХ , коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым, начальником управления по культуре , спорту и делам молодежи Нелли Михалевой, директором МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуардом Грезевым и директором Кубановского Дома культуры Ларисой Гераськиной осмотрели сооружение и обсудили возможности по его восстановлению.

Лариса Гераськина рассказала, что учреждение состоит из нескольких частей с разными входами. На данный момент в нем ведут свою деятельность только сотрудники библиотеки, музея и спортивного зала, все остальные помещения не используются, т.к. во многих протекает крыша и нет отопления.

«Нам необходимо наполнить Дом культуры поселка новой жизнью, для того чтобы он стал центром притяжения для всего Кубановского территориального отдела», - сказал Евгений Михайлов.

Глава администрации поручил свои сотрудникам подготовить проект и сметную документацию по реконструкции здания, после чего провести их обсуждения на сходе с жителями, где они смогут высказать свои предложения.
Теги: Дом культуры Евгений Михайлов ремонт Админстрация Гусевского района
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Какие проекты? Достройке мост!!
Вчера, 21:37   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
«Нам необходимо наполнить Дом культуры поселка новой жизнью, для того чтобы он стал центром притяжения для всего Кубановского территориального отдела», - сказал Евгений Михайлов.!!!!!
"Есть правда на эемле"....
Сегодня, 00:58   ЦитироватьОтветить0

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