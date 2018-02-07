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Компания «Прософт-Системы» завершает комплексную автоматизацию на Маяковской и Талаховской ТЭС

7 февраль 2018, 15:25
Компания «Прософт-Системы» завершает комплексную автоматизацию на Маяковской и Талаховской ТЭС
Новые ТЭС оснащены оборудованием противоаварийной автоматики, системами обмена технологической информацией с Системным оператором (СОТИ АССО), регистрации аварийных событий (РАС) и мониторинга переходных режимов. На каждой станции создана система учета энергоресурсов (АИИСКУЭ), позволяющая работать на оптовом рынке энергии и мощности.

В первом квартале 2018 года ООО «Калининградская генерация» вводит в строй сразу две новых тепловых электростанции: Талаховскую ТЭС в г. Советск и Маяковскую ТЭС в г. Гусев. Каждый объект состоит из двух газотурбинных установок общей мощностью 156 МВт. Новые источники обеспечат энергобезопасность Калининградской области и сделают её энергосистему более манёвренной. Управление проектами строительства осуществляет ООО «Интер РАО — Инжиниринг».

Специалисты компании «Прософт-Системы» предложили практически идентичные комплексные решения по автоматизации новых ТЭС. Помимо поставки оборудования компания выполнила шеф-монтажные и пусконаладочные работы, участвовала в комплексных испытаниях объектов генерации.

На объектах генерации созданы системы СОТИ АССО, РАС и СМПР. В частности, на станциях установлено по два цифровых регистратора электрических событий РЭС-3 для измерения тока, напряжения, мощности и частоты, а также записи осциллограмм аварийных режимов.

Программно-технический комплекс СМПР обеспечивает мониторинг переходных режимов и передачу данных в АС СИ СМПР ОДУ Северо-Запада для последующего анализа. На Талаховскую ТЭС поставлено три устройства синхронизированных векторных измерений ТПА-02 и один концентратор сбора векторных данных (КСВД).

Созданные инженерами компании «Прософт-Системы» СОТИ АССО передает Системному оператору данные о токах и мощности по присоединениям, сигналы, отображающие положение коммутационных аппаратов, а также сигналы о срабатывании или неисправности устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.

АИИСКУЭ обеих станций построены на базе устройств сбора и передачи данных ЭКОМ-3000. Аппаратная часть включает по шесть шкафов автоматизации. Верхний уровень представлен многофункциональным программным пакетом «Энергосфера-8».

Компания «Прософт-Системы» организовала метрологическую аттестацию оборудования и полностью подготовила автоматизированные системы учета энергоресурсов к выходу на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Специалисты ООО «Калининградская генерация» прошли обучение для дальнейшей самостоятельной работы с ПО.

Благодаря сотрудничеству с компанией «Прософт-Системы» заказчик получил комплексное решение в части систем схемы выдачи мощности (СОТИАССО, СМПР, РАС, ПА) от одного поставщика. Такой подход обеспечивает более высокую скорость реализации проекта и лучшую управляемость, а также позволяет снизить капитальные затраты.

Напомним, жители городов Советск и Гусев Калининградской области жалуются на шум от новых теплоэлектростанций. Управление Роспотребнадзора подтвердило факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС. В результате замеров было установлено превышение предельно допустимых уровней звука.
Теги: тэс
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Зритель
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