/ / / Завершить весь комплекс работ по снижению уровня шума на новых ТЭС планируется в июне

ООО «Калининградская генерация» проведёт дополнительные мероприятия по снижению шума на Маяковской и Талаховской ТЭС. Об этом руководство компании сообщило во время совещания в министерстве развития инфраструктуры Правительства Калининградской области. Как пишет «За доблестный труд», 17 апреля в совещании под руководством регионального министра развития инфраструктуры Елены Дятловой приняли участие: глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, депутаты окружного Совета, заместитель главы администрации Советского городского округа Александр Бурых, представители общественности, представители ООО «Калининградская генерация» и компании — генерального подрядчика строительства.
«В последнее время резко увеличилось количество жалоб и обращений от жителей Гусева и Советска на шум от работы электростанций», — сказала министр развития инфраструктуры регионального Правительства.
Евгений Михайлов напомнил, что в декабре прошлого года Роспотребнадзор после обращения администрации и нескольких жителей города подтвердил, что уровень шума превышает предельно допустимые нормы.
В «Калининградской генерации» о проблеме знают и с самого начала принимают меры по её устранению. Представители компании пояснили, что станции построены в рамках программы по обеспечению энергобезопасности региона. Эту задачу необходимо было решить в кратчайшие сроки. В связи с этим была сокращена продолжительность пуско-наладочных работ на новых ТЭС. Акустические замеры, проведённые на границах санитарно-защитной зоны, показали превышение уровня шума. В частности, его можно объяснить тем, что не были настроены камеры сгорания, сейчас эта настройка проведена. Предусмотрены и другие меры — установка дополнительных секций шумоглушителей в дымовые трубы.
На Маяковской ТЭС работы будут проведены в самые ближайшие месяцы поочередно на каждом из двух энергоблоков. Потом специалисты приступят к установке дополнительных шумоглушителей на Талаховской ТЭС в Советске. После этого снова будут проведены акустические замеры шума, чтобы убедиться в том, что все показатели соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, отражённым в СНИПе.
Прежде чем приступать к изготовлению шумоглушителей, были проведены тщательные расчёты. В настоящее время оборудование находится в производстве (в Великом Новгороде). После того, как его доставят на станции, специалисты смогут приступить к монтажу. При этом работы по установке шумоглушителей будут проводиться на остановленном оборудовании без снижения надёжности энергоснабжения.
Для обеспечения прозрачности процесса выполнения своих обязательств со стороны оператора станции была составлена «дорожная карта» с конкретными сроками реализации проекта снижения шума. Завершить весь комплекс работ на двух станциях планируется в первой декаде июня.
«Мы уже просчитываем возможность подключения к нашей системе „Безопасный город“, которая эффективно работает в нашем городе, датчиков измерения шума на границе санитарных норм, — говорит Евгений Михайлов, — чтобы в режиме онлайн видеть какой уровень шума выдает ТЭС в тот или иной день».
Представители администрации и депутаты выразили намерение принять участие в контрольных акустических замерах на границах санитарно-защитной зоны. В региональном правительстве пообещали и в дальнейшем держать на особом контроле выполнение графика мероприятий по снижению шума.
Завершить весь комплекс работ по снижению уровня шума на новых ТЭС планируется в июне
20 апреля 2018, 13:04
тэс
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