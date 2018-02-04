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Помещения в здании бывшего ЗАГСа продают на «Авито» за 22,5 млн руб

4 февраль 2018, 21:06
Помещения в здании бывшего ЗАГСа продают на «Авито» за 22,5 млн руб
Помещения на первом, втором и третьем этажах в здании бывшего ЗАГСа на проспекте Ленина, 38 выставлены на продажу на сайте «Авито» за 22,5 млн руб. Автор объявления указал, что сейчас они сдаются для проживания. Имеется чердак, подвал, земля в собственности, центральное отопление, парковка и возможность подключения газа.

Как ранее писал один из региональных сайтов, по инициативе городской администрации одна из фирм проводила обследование помещений здания, в итоге в сентябре 2016 года оно было признано аварийным и подлежало сносу. После чего городской ЗАГС был вынужден оттуда съехать.

Владельцы помещений были категорически не согласны с данным решением и заказали свою оценку в местном бюро ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», которое выводы об аварийности опровергло. Более того, собственники подали в суд на администрацию и потребовали признать решение местных властей об аварийности здания противозаконным. Суд Гусева встал на сторону владельцев, потом их правоту подтвердил Калининградский областной суд.

Затем власти хотели выкупить помещения, но не договорились с владельцами о его цене и т.д. и т.п.. За последние несколько лет у собственников скопились буквально тома переписки с различными органами. Но по всей видимости договориться с местными властями так и не получилось, и они пытаются избавиться от проблемного имущества.
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Загородный Парк Отель
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Да, местная администрация на переговоры не идёт не только по этому объекту.
Вчера, 23:38   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Лишь бы только, не очередной сарай торгово-развлекательного направления. Пусть лучше гостиница,банк или административное что-то.
Сегодня, 00:56   ЦитироватьОтветить0

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